Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 1:53 PM IST

    മുഴുവൻ പത്താം ക്ലാസ്​ വിദ്യാർഥികൾക്കും റോബോട്ടിക്സ് പരിശീലനം

    ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മെ​ന്റ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം
    മുഴുവൻ പത്താം ക്ലാസ്​ വിദ്യാർഥികൾക്കും റോബോട്ടിക്സ് പരിശീലനം
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി കേ​ര​ള ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഫോ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (കൈ​റ്റ് ) 15 ന​കം റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും . പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ പു​തു​ക്കി​യ ഐ.​ടി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​ഠി​ക്കാ​നും എ​സ്എ​സ്എ​ൽ​സി പ​രീ​ക്ഷ​യ്ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​നും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക പി​ന്തു​ണ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ്‌ ഐ.​ടി ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​നം .

    ര​ണ്ട് സെ​ഷ​നാ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗം, റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ൻ​പു​ട്ട് (സെ​ൻ​സ​ർ), പ്രോ​സ​സ​ർ (മൈ​ക്രോ​ക​ൺ​ട്രോ​ർ), ഔ​ട്ട്പു​ട്ട് (ആ​ക്ചു​വേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് കൈ​റ്റ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കി​യ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കി​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ർ​ഡ്വി​നോ ബോ​ർ​ഡ്, ബ്രെ​ഡ്ബോ​ർ​ഡ്, എ​ൽ.​ഇ.​ഡി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സെ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ്. പി​ക്റ്റോ​ബ്ലോ​ക്സ് എ​ന്ന സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ഡി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ബ്ലി​ങ്ക് ചെ​യ്യി​ക്കു​ക, ബ​സ്സ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് ചെ​യ്തു പ​ഠി​ക്കും. അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഐ.​ആ​ർ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ളും സെ​ർ​വോ മോ​ട്ടോ​റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് സാ​നി​റ്റൈ​സ​ർ ഡി​സ്‌​പെ​ൻ​സ​ർ എ​ന്ന റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്വ​യം നി​ർ​മി​ക്കും.ഓ​രോ സ്കൂ​ളി​ലും ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മെ​ന്റ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു റോ​ബോ​ട്ടി​ക് കി​റ്റ് എ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം.

    ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്സ് യൂ​നി​റ്റ്​ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഭാ​വി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ഹൈ​ടെ​ക് ലാ​ബു​ക​ൾ വ​ഴി ഈ ​നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് കൈ​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ കെ ​അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.

