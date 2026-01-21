Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    21 Jan 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 7:57 AM IST

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്ത് വി​പ്ല​വം; പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി ഒ​രേ പേ​ര്, ഒ​രേ നി​യ​മം

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്ത് വി​പ്ല​വം; പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി ഒ​രേ പേ​ര്, ഒ​രേ നി​യ​മം
    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ അ​ലൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ​സ് (എ​ൻ.​സി.​എ.​എ​ച്ച്.​പി) രാ​ജ്യ​ത്തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളു​ടെ ഘ​ട​ന അ​ടി​മു​ടി മാ​റ്റി സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യും​കാ​ലം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​തോ​ടെ വി​രാ​മ​മാ​വും. ഇ​നി പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ എ​ന്ന​ല്ല അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ന​ർ കോ​ഴ്സ് എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ക.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ക​രി​യ​ർ സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും 2026-27 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​തെ ഇ​നി ഒ​രു എ.​എ​ച്ച്.​പി കോ​ഴ്‌​സും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​രു​ത്.

    എ.​എ​ച്ച്.​പി ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ഇ​നി ‘ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ല​ല്ല, ‘സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ്’ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റ്’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​കും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ക.

    എ​ന്താ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി?

    ഇ​ന്ന​ലെ​വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു പേ​രും, ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ മ​റ്റൊ​രു പേ​രും, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ വേ​റൊ​രു കാ​ലാ​വ​ധി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വി​ദേ​ശ ജോ​ലി​ക്ക് ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യ ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി മു​ത​ൽ യു.​ജി.​സി അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും ഈ ​കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ പേ​ര്, ഒ​രേ കാ​ലാ​വ​ധി, ഒ​രേ പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഡി​ഗ്രി നാ​ലു വ​ർ​ഷ​വും അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ൾ അ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് (ഓ​ണേ​ഴ്സ് ത​ലം) ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ക്കും ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ഇ​ത് വ​ലി​യ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കും.

    പ്ര​ധാ​ന​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ

    1. ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി: നീ​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​കു​ന്നു

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മാ​റ്റം.

    ● കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ പേ​ര്: ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി (ബി.​പി.​ടി).

    ● കാ​ലാ​വ​ധി: അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം. ഇ​തി​ൽ നാ​ലു വ​ർ​ഷം ക്ലാ​സ് റൂം ​പ​ഠ​ന​വും ഒ​രു വ​ർ​ഷം നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ● പ്ര​വേ​ശ​നം: പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. എം.​ബി.​ബി.​എ​സി​ന് വേ​ണ്ട​തു​പോ​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​ട്ട്-​ഓ​ഫ് മാ​ർ​ക്കോ, നി​ശ്ചി​ത പാ​സ് മാ​ർ​ക്കോ ഇ​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. നീ​റ്റ് സ്കോ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രി​ക്കും റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക.

    ● യോ​ഗ്യ​ത: പ്ല​സ് ടു ​സ​യ​ൻ​സി​ൽ ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി (പി.​സി.​ബി) x എ​ന്നി​വ​ക്ക് മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് വേ​ണം. (സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​നം മ​തി).

    2. ഒ​ക്കു​പേ​ഷ​ന​ൽ തെ​റ​പ്പി

    ● കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ പേ​ര്: ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് ഒ​ക്കു​പേ​ഷ​ന​ൽ തെ​റ​പ്പി (ബി.​ഒ.​ടി).

    കാ​ലാ​വ​ധി: അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം (നാ​ലു വ​ർ​ഷം പ​ഠ​നം + ഒ​രു വ​ർ​ഷം ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്).

    ● പ്ര​വേ​ശ​നം: ഇ​തി​നും ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ നീ​റ്റ് എ​ഴു​തി​യ​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    3. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി സ​യ​ൻ​സ്

    പ​ഴ​യ ബി.​എ​സ്‍സി എം.​എ​ൽ.​ടി ഇ​നി​യി​ല്ല. പു​തി​യ പേ​ര്: ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി സ​യ​ൻ​സ് (ബി.​എം.​എ​ൽ.​എ​സ്).

    ● കാ​ലാ​വ​ധി: നാ​ലു വ​ർ​ഷം (സെ​മ​സ്റ്റ​ർ രീ​തി).

    ● യോ​ഗ്യ​ത: പ്ല​സ് ടു ​സ​യ​ൻ​സി​ൽ ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി (സു​വോ​ള​ജി + ബോ​ട്ട​ണി) എ​ന്നി​വ പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. പ്ല​സ് ടു ​മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    ● ലാ​റ്റ​റ​ൽ എ​ൻ​ട്രി: ഡി.​എം.​എ​ൽ.​ടി (ഡി.​എം.​എ​ൽ.​ടി) ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് ബി​രു​ദ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് (മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ) നേ​രി​ട്ട് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും.

    4ഒ​പ്‌​റ്റോ​മെ​ട്രി

    കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ചി​കി​ത്സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കണക്ക് പഠിച്ചവർക്കും ഇതിന് ചേരാം എന്നതാണത്.

    ● കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ പേ​ര്: ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് ഒ​പ്‌​റ്റോ​മെ​ട്രി (ബി.ഒപ്ടോം)

    ● കാ​ലാ​വ​ധി: അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം (നാ​ലു വ​ർ​ഷം പ​ഠ​നം + ഒ​രു വ​ർ​ഷം ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്).

    ● ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ ചേ​രാം?: പ്ല​സ് ടു ​സ​യ​ൻ​സ് സ്ട്രീം​ത​ന്നെ വേ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​യോ​ള​ജി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ല. ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്‌​സ് പ​ഠി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ഈ ​കോ​ഴ്‌​സി​ന് ചേ​രാം. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മോ​ഹം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്.

    5. റേ​ഡി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​മേ​ജി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി

    രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ രം​ഗ​ത്തെ സ്കാ​നി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ (എം.​ആ​ർ.​ഐ, സി.​ടി, എ​ക്സ്റേ) കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണി​വ​ർ.

    ● കോ​ഴ്‌​സ് 1: ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റേ​ഡി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​മേ​ജി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ബി.​എം.​ആ​ർ.​ഐ.​ടി). കാ​ലാ​വ​ധി നാ​ലു വ​ർ​ഷം (മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം + ഒ​രു വ​ർ​ഷം ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്).

    ● കോ​ഴ്‌​സ് 2 (കാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സ): ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ തെ​റ​പ്പി ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ബി.​ആ​ർ.​ടി.​ടി). കാ​ലാ​വ​ധി നാ​ലു വ​ർ​ഷം (ആ​റു മാ​സം ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ).

    ● യോ​ഗ്യ​ത: പ്ല​സ് ടു ​സ​യ​ൻ​സ് (പി.​സി.​ബി) പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    6. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി കെ​യ​ർ

    ● അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ: ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​ർ ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ബി.​എ.​ഒ.​ടി.​ടി). നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി. ഇ​തി​നും മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്‌​സ് പ​ഠി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ട്.

    ● എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​സി​ൻ: അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ (കാ​ഷ്വാ​ലി​റ്റി) പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​സ്റ്റ് (ബി.​ഇ.​എം.​ടി) എ​ന്ന നാ​ലു വ​ർ​ഷ കോ​ഴ്‌​സ് വ​രു​ന്നു.പ്ലസ് ടു ബയോ സയൻസാണ് യോഗ്യത.

    7. സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    സ​യ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗം സ്വ​പ്നം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്ന കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ● ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് (ബി.​എ​സ്‍സി എ​ച്ച്.​ഐ.​എം): ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ലി​യാ​ണി​ത്.

    നാ​ലു വ​ർ​ഷം. സ​യ​ൻ​സ്, കോ​മേ​ഴ്‌​സ്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് (ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഒ​രു വി​ഷ​യം ആ​യി​രി​ക്ക​ണം) ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ● ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്യാ​ട്രി​ക് സോ​ഷ്യ​ൽ വ​ർ​ക്ക് (ബി.​എം.​പി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു):

    നാ​ലു വ​ർ​ഷം. പ്ല​സ് ടു ​ഏ​ത് സ്ട്രീം ​ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കും ഇ​തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ● ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി (ബി.​പി.​എ​സ്.​വൈ): നാ​ലു വ​ർ​ഷം. സ​യ​ൻ​സ്/​ആ​ർ​ട്സ്/​സൈ​ക്കോ​ള​ജി എ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    8. മ​റ്റു കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ

    ● ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ: ബാ​ച്‍ല​ർ ഓ​ഫ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ്റ​റ്റി​ക്സ് (ഓ​ണേ​ഴ്സ്). നാ​ലു വ​ർ​ഷം. 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധം.

    ● ഫി​സി​ഷ്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് (ബി.​പി.​എ): ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ. നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തെ കോ​ഴ്‌​സ്. പ്ല​സ് ടു ​ബ​യോ​ള​ജി (ബോ​ട്ട​ണി & സു​വോ​ള​ജി) നി​ർ​ബ​ന്ധം.

    ● റെ​സ്പി​റേ​റ്റ​റി ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ബി.​ആ​ർ.​ടി): നാ​ലു വ​ർ​ഷം (3+1)

    ● ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ (ബി.​ഡി.​ടി.​ടി): നാ​ലു വ​ർ​ഷം.

    പൊ​തു​വാ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    ● പ്രാ​യ​പ​രി​ധി: പ്ര​വേ​ശ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് 17 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ● ഡി​പ്ലോ​മ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ലാ​റ്റ​റ​ൽ എ​ൻ​ട്രി: മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ (ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ഡി.​എം.​എ​ൽ.​ടി) പാ​സാ​യ​വ​ർ​ക്ക്, ബി​രു​ദ കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. ഓ​രോ കോ​ഴ്‌​സി​ലും 10 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കും.

    ● വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ: വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നീ​റ്റ് ബാ​ധ​ക​മാ​യ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ൽ നീ​റ്റ് എ​ഴു​തേ​ണ്ട​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ലി​ജി​ബി​ലി​റ്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങ​ണം.

    ● പി.​ജി പ​ഠ​നം: ഈ ​ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളും (പി.ജി), പി​എ​ച്ച്.​ഡി​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മു​ണ്ട്.

    ഈ വർഷം മുതൽ കോഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ പഴയ പേരുകളും (ഉദാഹരണത്തിന്, മൂന്നു വർഷത്തെ ബി.എസ്‍സി എം.എൽ.ടി) പഴയ രീതികളും കണ്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചാടരുത്. പുതിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്‌സുകൾതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. തുല്യത പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കാനും കരിയർ സാധ്യതകൾക്കും അതാണ് സഹായകരമാവുക.

