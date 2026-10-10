റിസാ-ടോട്ട് മൂല്യനിർണയ പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 10ന്text_fields
റിയാദ്: സുബൈർകുഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ (റിസാ) അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടത്തിയ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തക പരിശീലന പരിപാടിയുടെ മൂല്യനിർണയ പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 10ന് സൗദി സമയം വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് (യു.എ.ഇ സമയം 8 മണി, ഇന്ത്യൻ സമയം 9:30ന്) ഓൺലൈനായി നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. മിഡിലീസ്റ്റിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ, വളണ്ടിയർമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 1100 ലധികം പേരാണ് ഇത്തവണ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
മൂല്യനിർണയ പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് നേടുന്നവർക്ക് റിസയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്ന താണ്. ലഹരി ഉപഭോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തടയുക, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി വിവിധ ചികിത്സ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക, സമൂഹത്തിൽ തുടർച്ചയായി ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട മേഖലകളിൽ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, സർക്കാരിന്റെയും സമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മറ്റു സംഘടനകൾക്കും ഒപ്പം സഹകരിച്ച് ലഹരിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് 11 വർഷക്കാലമായി നടത്തുന്ന സൗജന്യ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ 'റിസാ' ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് റിസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (www. risatots. online) സന്ദർശിക്കുകയോ 00 9 1 8301050144 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാമെന്നും റിസാ കൺവീനർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ് സുബൈർ കുഞ്ഞ്, പ്രോഗ്രാം കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ എ.വി ഭരതൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
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