Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസുഭാഷ്​...
    Edu News
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:21 PM IST

    സുഭാഷ്​ ചന്ദ്രബോസിനെതിരായ പരാമർശം: പുസ്തക രചന സമിതിയിലെ 11 അംഗങ്ങളെ ഡീബാർ ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    സുഭാഷ്​ ചന്ദ്രബോസിനെതിരായ പരാമർശം: പുസ്തക രചന സമിതിയിലെ 11 അംഗങ്ങളെ ഡീബാർ ചെയ്തു
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നേ​താ​ജി സു​ഭാ​ഷ്​ ച​ന്ദ്ര​ബോ​സി​നെ​തി​രെ തെ​റ്റാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ കൈ​പ്പു​സ്ത​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പു​സ്ത​ക ര​ച​ന സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഡീ​ബാ​ർ ചെ​യ്​​ത്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.

    പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​വാ​ദ​മാ​യ​​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന്​ റി​ട്ട. കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ണ്ട്​ റി​ട്ട. ഡ​യ​റ്റ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ആ​റ്​ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​റ്റ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​വ​രെ വി​ല​ക്കി​.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ ഭ​യ​ന്നാ​ണ്​ സു​ഭാ​ഷ്​ ച​ന്ദ്ര​ബോ​സ്​ ജ​ർ​മ​നി​യി​ലേ​ക്ക്​ പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്​​ത​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ലെ പ​രി​ഷ്​​ക​രി​ച്ച പ​രി​സ​ര പ​ഠ​നം ടീ​ച്ച​ർ ടെ​ക്സ്​​റ്റി​ന്‍റെ ക​ര​ടി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ച​രി​ത്ര​വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​ ഈ ​ഭാ​ഗം നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    വി​ഷ​യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്താ​നും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് മാ​ത്ര​മേ പു​സ്ത​കം പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്യാ​വൂ എ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തി​യ പാ​ഠ​ഭാ​ഗം ഇ​പ്പോ​ൾ എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര വ​സ്തു​ത​ക​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട​ല്ല സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Subhash Chandra BoseSchool TextbookKerala
    News Summary - Remarks against Subhash Chandra Bose: 11 members of the book writing committee debarred
    Similar News
    Next Story
    X