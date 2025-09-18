Begin typing your search above and press return to search.
    ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ വാർഷിക പരീക്ഷ: വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ വാർഷിക പരീക്ഷ: വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    ആയിഷ റസാഖ്, ഫൗസിയ ഹമീദ്, പി.ഇ. ഖമറുദ്ദീൻ, പി.കെ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, റഹീമ റഹ്മാൻ, സുമയ്യ ഫാറൂഖ്, ടി.പി. ഫഹ്മിദ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ കേ​ര​ള 2025 ജൂ​ലൈ 13ന് ​ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​ലി​മി​ന​റി ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വ​ദേ​ശി ടി.​പി. ഫ​ഹ്മി​ദ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കും തൃ​ശൂ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ ര​ണ്ടാം റാ​ങ്കും മ​ല​പ്പു​റം തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി​യ​റ സ്വ​ദേ​ശി പി.​ഇ. ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ മൂ​ന്നാം റാ​ങ്കും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി ആ​യി​ഷ റ​സാ​ഖ് ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കും ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ണ്ട​ത്തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സു​മ​യ്യ ഫാ​റൂ​ഖ്, മ​ല​പ്പു​റം കി​ഴി​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി റ​ഹീ​മ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം റാ​ങ്കും എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഫൗ​സി​യ ഹ​മീ​ദ് മൂ​ന്നാം റാ​ങ്കും നേ​ടി.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ കേ​ര​ള​ക്കു​കീ​ഴി​ൽ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും അ​മീ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ കേ​ര​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം ന​ദ്‌​വി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Quran Study Center Annual Exam winners
