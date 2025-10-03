Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightചോദ്യക്കടലാസ്...
    Edu News
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:08 PM IST

    ചോദ്യക്കടലാസ് വാട്സ്ആപ്പിൽ; കാലിക്കറ്റിൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി, പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    question papers leaked on whatsapp; university of calicut suspends exam
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: ചോ​ദ്യ​ക്ക​ട​ലാ​സ് വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദ പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി. നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ലെ എ 14- ​മൈ​ക്രോ​പ്രൊ​സ​സേ​ഴ്സ് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച്വ​ർ ആ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ് പ​രീ​ക്ഷ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റാ​ണ് ചോ​ർ​ന്ന​ത്. പ​രീ​ക്ഷാ വി​ജി​ല​ൻ​സ് സ്ക്വാ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ജൂ​ൺ 11 നാ​യി​രു​ന്നു നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ലെ റ​ഗു​ല​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ. പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് മു​മ്പ് ചോ​ദ്യ​ക്ക​ട​ലാ​സ് സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച​താ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സ് സ്ക്വാ​ഡ് രേ​ഖാ​മൂ​ലം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​രീ​ക്ഷാ​ഭ​വ​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    പു​തി​യ ചോ​ദ്യ​പ്പേ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്താ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചോ​ദ്യ​ക്ക​ട​ലാ​സ് ചോ​ർ​ന്ന​തും വാ​ട്സ് ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ എ​ത്തി​യ​തും അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം വീ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷാ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്റെ സു​താ​ര്യ​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:question paper leakUniversity of Calicut News
    News Summary - question papers leaked on whatsapp; university of calicut suspends exam
    Similar News
    Next Story
    X