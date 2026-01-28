Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    28 Jan 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 8:01 AM IST

    പി.എസ്.സി അറിയിപ്പുകൾ

    പി.എസ്.സി അറിയിപ്പുകൾ
    ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

    തിരുവനന്തപുരം: മൂന്ന് തസ്തികകളിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പി.എസ്.സി തീരുമാനിച്ചു. തസ്തികകൾ ചുവടെ.

    1. വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (കോസ്മെറ്റോളജി, കാറ്റഗറി നമ്പർ 671/2023), കേരളത്തിലെ യൂനിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രൊഫഷണൽ അസി. ഗ്രേഡ് 2 (ലൈബ്രറി, കാറ്റഗറി നമ്പർ 274/2025).

    3. കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (ജൂനിയർ) കൊമേഴ്സ് (പട്ടികജാതി/വർഗം, കാറ്റഗറി നമ്പർ 119/2025).

    സാധ്യതാപട്ടിക

    കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ എൻജിനീയറിങ് അസി. ഗ്രേഡ് 3 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 362/2025, 223/2025-പട്ടികജാതി/വർഗം, പട്ടികവർഗം) തസ്തികയിൽ സാധ്യതാപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

    അർഹത പട്ടിക

    കേരള പൊലീസ് വകുപ്പിൽ റിപ്പോർട്ടർ ഗ്രേഡ് 2 (മലയാളം, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ -ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോഴ്സ്, കാറ്റഗറി നമ്പർ 271/2025) തസ്തികയിൽ ർഹത പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

    TAGS:PSC notificationEdu NewKerala
    News Summary - PSC Notifications
