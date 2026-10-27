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    പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പ്​: പി.​എ​സ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നെ​തി​രെ എ​സ്.​ഐ.​ടി മു​മ്പാ​കെ മൊ​ഴി

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    ക​ൺ​ട്രോ​ള​റെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടാ​റുണ്ട്
    പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പ്​: പി.​എ​സ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നെ​തി​രെ എ​സ്.​ഐ.​ടി മു​മ്പാ​കെ മൊ​ഴി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്​ പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ പി.​എ​സ്‌.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നെ​തി​രെ ക​മീ​ഷ​നി​ലെ ഒ​രം​ഗം പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് (എ​സ്.​ഐ.​ടി) മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി വി​വ​രം. പ​രീ​ക്ഷ ക​ൺ​ട്രോ​ള​റെ പോ​ലും മ​റി​ക​ട​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് മൊ​ഴി​യെ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. ​

    ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്കാം. ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ മ​റി​ക​ട​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷാ​വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​റി​യു​ന്ന ശീ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്. അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. ഹ​രി എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​നെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ ചി​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളെ പ​രാ​തി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അം​ഗം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം. അ​തി​നി​ടെ ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി പി.​എ​സ്.​സി​യി​ൽ ക​ല​ഹ​മെ​ന്ന വി​വ​ര​വും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​ആ​ര്‍. ബൈ​ജു​വി​ന്‍റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ത​ള്ളി​യാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ പോ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്ന​ത്രേ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം.

    മ​ടി​യി​ൽ ക​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ഭ​യ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​ന്നാ​കെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി എ​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. കേ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍റെ മാ​ത്രം താ​ല്‍പ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​മ​ര്‍ശ​നം.

    ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ല​പാ​ട് ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണെ​ന്ന വി​വ​ര​വു​മു​ണ്ട്. ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ശേ​ഷാ​ധി​കാ​രം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് കാ​ട്ടി ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സു​പ്ര​ധാ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ എ​ഴു​ത്തു​പ​രീ​ക്ഷാ മാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ​വി​ന് മു​മ്പ്​ ക്ര​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നും, പ്ര​തി​യാ​യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​യെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം.

    പ​രീ​ക്ഷ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ആ​ർ. ബൈ​ജു​വി​നോ​ട് ഇ​ന്ന്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​നാ​ണ്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഹാ​ജ​രാ​കു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ്​ കാ​ണേ​ണ്ട​ത്.

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    News Summary - PSC Exam Fraud Case: Statement Given Against PSC Chairman Before SIT
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