Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    2 Jan 2026 6:58 AM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 6:58 AM IST

    പി.എസ്.സി പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

    പി.എസ്.സി പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
    കേരള പി.എസ്.സി

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2026ലെ ​വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പി.​എ​സ്.​സി വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത 902 ത​സ്​​തി​ക​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തും അ​ഭി​മു​ഖം മാ​ത്ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തു​മാ​യ ത​സ്​​തി​ക​ക​ളൊ​ഴി​കെ 679 ത​സ്​​തി​ക​ക​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​താ​പ​രീ​ക്ഷ ക​ല​ണ്ട​റാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​താ​സ​മ​യ​ക്ര​മം ചു​വ​ടെ ത​സ്​​തി​ക​യു​ടെ പേ​ര്, മാ​സം ക്ര​മ​ത്തി​ൽ.

    ബി​രു​ദ​ത​ല പൊ​തു​പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ:

    സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ്, സ്​​പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് അ​സി., അ​സി. ജ​യി​ല​ർ, അ​സി. (കെ.​എ.​ടി), അ​സി. (യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ൾ), അ​സി. (ക​മ്പ​നി/ ബോ​ർ​ഡ്/ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ) -പ്രാ​ഥ​മി​ക​പ​രീ​ക്ഷ മേ​യ്-​ജൂ​ലൈ, മു​ഖ്യ പ​രീ​ക്ഷ ആ​ഗ​സ്റ്റ്-​ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ

    ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്​​കൂ​ൾ ടീ​ച്ച​ർ -മേ​യ്-​ജൂ​ലൈ

    അ​സി. പ്രൊ​ഫ​സ​ർ (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം) -മേ​യ്-​ജൂ​ലൈ

    സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ -മേ​യ്-​ജൂ​ലൈ

    പൊ​ലീ​സ്​ കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ, വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ്​ കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ -ജൂ​ൺ-​ആ​ഗ​സ്റ്റ്

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​ത​ല പൊ​തു​പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ

    ലാ​സ്റ്റ് ഗ്രേ​ഡ് സെ​ർ​വ​ന്റ്സ്​ (ക​മ്പ​നി/ ബോ​ർ​ഡ്/ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ), എ​ൽ.​ഡി ക്ല​ർ​ക്ക് (ബി​വ​റേ​ജ​സ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ). പ്രാ​ഥ​മി​ക​പ​രീ​ക്ഷ -ജൂ​ലൈ-​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ, മു​ഖ്യ പ​രീ​ക്ഷ -ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ-​ഡി​സം​ബ​ർ

    ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്​​ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ -ജൂ​ലൈ-​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ

    വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി. -സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ-​ന​വം​ബ​ർ

