    date_range 29 Aug 2025 8:28 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 8:28 AM IST

    പ്ര​തി​മാ​സം 7000 രൂ​പ സ്റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും
    സ്​പെഷാലിറ്റി നഴ്സിങ്ങിൽ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ
    ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പോ​സ്റ്റ് ബേ​സി​ക് ഡി​പ്ലോ​മ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ൽ.​ബി.​എ​സ് സെ​ന്റ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കാ​ർ​ഡി​യോ തൊ​റാ​സി​ക് ന​ഴ്സി​ങ്, ക്രി​റ്റി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ന​ഴ്സി​ങ്, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ ന​ഴ്സി​ങ്, നി​യോ​നേ​റ്റ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ്, ന​ഴ്സ് മി​ഡ് വൈ​ഫ​റി പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ന​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. കോ​ഴ്സ് കാ​ലാ​വ​ധി 12 മാ​സം. കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത. പ്ര​തി​മാ​സം 7000 ​രൂ​പ സ്റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത: ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി ഐ​ച്ഛി​ക വി​ഷ​യ​മാ​യി പ്ല​സ് ടു/​ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ന​ഴ്സി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച റെ​ഗു​ല​ർ ജ​ന​റ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മി​ഡ് വൈ​ഫ​റി (ജി.​എ​ൻ.​എം) കോ​ഴ്സ് പ​രീ​ക്ഷ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ബേ​സി​ക് ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ്/ ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ് അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത് കേ​ര​ള ന​ഴ്സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മി​ഡ് വൈ​ഫ്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 45 വ​യ​സ്സ്. സ​ർ​വി​സ് ​േക്വാ​ട്ട​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 49 സ്സേ് ​വ​രെ​യാ​കാം. പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും പ്രോ​സ്പെ​ക്ട​സും www.lbscentre.kerala.gov.in, www.lbscentre.in എ​ന്നീ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷാ ഫീ​സ്: 1000 രൂ​പ. പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 500 രൂ​പ. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    ​സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ, സ്കി​ൽ ടെ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ റാ​ങ്ക്‍ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി കോ​ഴ്സ്, കോ​ള​ജ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് എ​ൽ.​ബി.​എ​സ് സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തും.

    ഓ​രോ കോ​ള​ജി​ലും വി​വി​ധ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ൾ പ്രോ​സ്പെ​ക്ട​സി​ലു​ണ്ട്. ആ​കെ 55 സീ​റ്റു​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ 36 എ​ണ്ണം ജ​ന​റ​ൽ മെ​റി​റ്റ് സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. സ​ർ​വി​സ് ​േക്വാ​ട്ട​യി​ൽ 19 സീ​റ്റ്. വാ​ർ​ഷി​ക ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്- 11,580 രൂ​പ.

