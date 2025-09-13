Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 8:16 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 8:16 PM IST

    സ്കൂളുകളിൽ പോഡ്​കാസ്റ്റ്​: പുതിയ പഠനരീതി പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങി സി.ബി.എസ്​.ഇ

    -ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പോഡ്​കാസ്റ്റുകളും നിർമിക്കിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന്​ സി.ബി.എസ്​.ഇ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    സ്കൂളുകളിൽ പോഡ്​കാസ്റ്റ്​: പുതിയ പഠനരീതി പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങി സി.ബി.എസ്​.ഇ
    ദുബൈ: വിദ്യാർഥികളിലെ സർഗാത്​മകവും ആശയവിനിമയപരവുമായ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി സി.ബി.എസ്​.ഇ സ്കൂളുകളിൽ പോഡ്​കാസ്റ്റുകളും ഡിജിറ്റൽ ഉളളടക്കങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പഠനരീതി വരുന്നു. സെൻട്രൽ ബോർഡ്​ ഓഫ്​ സെക്കൻഡറി എജുക്കേഷൻ (സി.ബി.എസ്​.ഇ) പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ സംരംഭത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ നീക്കം.

    ഇതിനായി പോഡ്​കാസ്റ്റുകളും ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങളും നിർമിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള ഒമ്പത്​ മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന്​ സി.ബി.എസ്.ഇ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു​. വിദ്യാർഥികളിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പഠന കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പൊതുവേദി ഒരുക്കുകയെന്നതാണ്​ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

    വിദ്യാർഥികളെ യഥാർഥ ലോകത്തെ കഴിവുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ചുവടുവെപ്പായാണ്​ ഈ നീക്കത്തെ യു.എ.ഇയിലെ അധ്യാപകർ നോക്കിക്കാണുന്നത്​​. അകാദമിക രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തുള്ള പ്രകടനം, സഹകരണം, സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ മാന്യമായ പെരുമാറ്റം എന്നിവയിൽ വിദ്യാർഥികൾ ശക്​തമായ അടിത്തറ നേടി​യെടുക്കേണ്ടത്​ പുതിയ ലോകത്ത്​ അനിവാര്യമാണെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തൽ.

    ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്ക നിർമാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്​ സർഗാത്​മകവും ആശയ വിനിമയപരവുമായ കഴിവുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന്​ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കും. ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, സർഗാത്​മകത, ആത്​മവിശ്വാസം, സൈബർ ഇടത്തെ മാന്യമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പോലുള്ള 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ പ്രയോജനകരമാവുമെന്നാണ്​ അധ്യാപകർ പറയുന്നത്​.

    TAGS:CBSESchoolsdubai newsCreativityapplication invitednew methoddigital literacy
