    Edu News
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:02 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:02 AM IST

    പി.എം ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം വാഴക്കാട് സ്കൂളിന്

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: പി.​എം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മി​ക​ച്ച സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ഫ. കെ.​എ. ജ​ലീ​ൽ സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​രം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന്. മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വു​മാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം. സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ൾ​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വ​യ​നാ​ട് മീ​ന​ങ്ങാ​ടി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം (ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​വും ഫ​ല​ക​വും) നേ​ടി.

    28ന് ​കൊ​ച്ചി ലേ​മെ​റി​ഡി​യ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​ള്ള​താ​ണി​ത്. മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, ഐ.​ഇ.​ഡി കു​ട്ടി​ക​ൾ, ബ​ധി​ര-​അ​ന്ധ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഒ​രു​പോ​ലെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക്രി​യാ​ത്മ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് സ്കൂ​ളി​ന്​ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​എം.​എ​ച്ച്. ഇ​ല്യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ജൂ​റി​യി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഐ.​ക്യു.​എ.​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. ഇ. ​ഷാ​ജി, ടി.​കെ.​എം. കോ​ള​ജ് മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ചി​ത്ര ഗോ​പി​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

