പി.എം ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം വാഴക്കാട് സ്കൂളിന്

പി.എം ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം വാഴക്കാട് സ്കൂളിന്text_fields
കൊച്ചി: പി.എം ഫൗണ്ടേഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രഫ. കെ.എ. ജലീൽ സ്മാരക പുരസ്കാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാഴക്കാട് ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്. മൂന്നുലക്ഷം രൂപയും ഫലകവുമാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. സാമൂഹിക ഉൾചേർക്കൽ മുഖ്യപ്രമേയമാക്കിയ മത്സരത്തിൽ വയനാട് മീനങ്ങാടി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാംസ്ഥാനം (രണ്ട് ലക്ഷവും ഫലകവും) നേടി.
28ന് കൊച്ചി ലേമെറിഡിയൻ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ അവാർഡുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയുള്ളതാണിത്. മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികളിൽ എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ളവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ഐ.ഇ.ഡി കുട്ടികൾ, ബധിര-അന്ധ വിദ്യാർഥികൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകളുൾപ്പെടെ പരിഗണിച്ചാണ് വാഴക്കാട് സ്കൂളിന് ഒന്നാംസ്ഥാനം നൽകിയത്.
സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും എം.ജി സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലെ പ്രഫസറുമായ ഡോ. എം.എച്ച്. ഇല്യാസ് അധ്യക്ഷനായ ജൂറിയിൽ കേരള സർവകലാശാല ഐ.ക്യു.എ.സി. ഡയറക്ടർ പ്രഫ. ഇ. ഷാജി, ടി.കെ.എം. കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ചിത്ര ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായിരുന്നു.
