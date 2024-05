പ്ലസ്​ വൺ: സീറ്റ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ജംബോ ബാച്ച്

cancel By കെ. ​നൗ​ഫ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ലസ്‍ വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കാതെ വളഞ്ഞ വഴിയുമായി സർക്കാർ. ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ചു​ള്ള ‘ജം​ബോ ബാ​ച്ചു’​ക​ൾ അനുവദിച്ചാണ് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​.

പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ ആ​റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലു​മാ​ണ് 65 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റും​ (15 സീ​റ്റ്) എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റും (10​ സീ​റ്റ്) വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ചെ​പ്പ​ടി വി​ദ്യ’​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ 50 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ 65 പേ​രും എ​യ്​​ഡ​ഡി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റ്​ വ​ർ​ധ​ന​വി​ലൂ​ടെ 60 കു​ട്ടി​ക​ളും പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ധി​ക സീ​റ്റ്​ കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ 70 വ​രെ കു​ട്ടി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പി​റ​കോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വ്​’ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പ​ഠി​ച്ച്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പി.​ഒ.​ജെ. ല​ബ്ബ ക​മ്മി​റ്റി​യും കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ നാ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യും ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച്​ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്​ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ബാ​ച്ചി​ൽ 40 കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ്​ ല​ബ്ബ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ത്​ 50 ആ​ക്കി 2015ൽ​ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. 2010ന്​ ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ജ​യ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ (78.69 ശ​ത​മാ​നം)​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ല​സ്​ ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ മോ​ശം പ്ര​ക​ട​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​ഠി​ച്ച്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 65 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക്ലാ​സി​ൽ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച്​ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​ണ്. ഇ​തൊ​ന്നും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര വ​ർ​ധ​ന​ക്കി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഇ​ടു​ക്കി, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി മ​തി​യാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത 129 ബാ​ച്ചു​ക​ൾ സീ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ തോ​ന്നും​പ​ടി​യു​ള്ള സീ​റ്റ്​ വ​ർ​ധ​ന. കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ജം​ബോ ബാ​ച്ചു​ക​ൾ സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മ​മു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ. ജി​ല്ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 6,780 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​​ ജം​ബോ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യു​ള്ള​ത്. എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ 4855 സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11,635 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ല​ധി​കം. ജി​ല്ല​യി​ലെ 85 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​ക​ളി​ലെ 452 ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ 65 വീ​തം കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ത്തി​നി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ 7375, ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ 6715, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ 6390, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ 3360, വ​യ​നാ​ട്​ 2145, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ 6390 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ​തി​ലും അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 20 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റ്​ വ​ർ​ധ​ന വ​ഴി കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ 4560, എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ 5350, തൃ​ശൂ​രി​ൽ 5580 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ​ധി​കം. Show Full Article

News Summary -

Plus one: to solve the shortage of seats Jumbo batch