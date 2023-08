പ്ലസ് വൺ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ: 2401 അപേക്ഷ; പകുതിയിൽ അധികവും മലപ്പുറത്ത്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​മാ​യ സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 2401 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ. ഇ​തി​ൽ 1259ഉം ​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്.പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ 354ഉം ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ 260ഉം ​​അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ണ്ട്. മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ല​ഭ്യ​മാ​യ സീ​റ്റി​െ​ന​ക്കാ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ൽ 977 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ 1259 പേ​ർ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​വ​രം നേ​ര​േ​ത്ത പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.ഈ ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 22,067 സീ​റ്റാ​ണ്​ ഒ​ഴി​വു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ലേ​ക്ക്​ 2401 പേ​രാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ള്ള എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ 2703 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ 13 അ​​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്. 2279 സീ​റ്റു​ള്ള പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ​ക​നും. ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റ്, സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​ർ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം- 2215- 10

കൊ​ല്ലം- 2166- 16 പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട- 2279- 1 ആ​ല​പ്പു​ഴ- 1512- 37 കോ​ട്ട​യം- 1259- 11 ഇ​ടു​ക്കി- 1090- 18 എ​റ​ണാ​കു​ളം- 2703- 13 തൃ​ശൂ​ർ- 2403 -62 പാ​ല​ക്കാ​ട്- 986- 354 മ​ല​പ്പു​റം- 977- 1259 കോ​ഴി​ക്കോ​ട്- 919- 260 വ​യ​നാ​ട്- 585- 42 ക​ണ്ണൂ​ർ- 1620- 92 കാ​സ​ർ​കോ​ട്-​ 1353- 226 Show Full Article

Plus one spot admission: 2401 applications; More than half in Malappuram