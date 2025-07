cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ര​ണ്ടാം സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ 5729 പേ​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടി അ​വ​സ​രം​ ല​ഭി​ച്ചു. 14056 സാ​ധു​വാ​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്. 29069 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. 8327 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഇ​നി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 23340 ​സീ​റ്റാ​ണ്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ 4149 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി​ക്കാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 1605 പേ​ർ​ക്ക്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ചു. 2544 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഇ​നി ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 471 സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സീ​റ്റി​ന്‍റെ നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ട്. അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം​ നാ​ലി​ന​കം സ്​​കൂ​ളി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. ഇ​നി ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​; അ​പേ​ക്ഷ 19 മു​ത​ൽ 21 പ്ല​സ്​ വ​ൺ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​നി സ്കൂ​ൾ/ കോ​ഴ്​​സ്​/ അ​ന്ത​ർ ജി​ല്ല ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റാ​യി​രി​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​മാ​സം 19 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. 25ന്​ ​അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. 25 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ​ശേ​ഷം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​തേ സ്കൂ​ളി​ലെ മ​റ്റൊ​രു കോ​ഴ്​​സ്, ഇ​ത​ര സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ സ​മാ​ന കോ​ഴ്​​സ്, മ​റ്റൊ​രു കോ​ഴ്​​സ്, മ​റ്റൊ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ സ്കൂ​ൾ/ കോ​ഴ്​​സ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കും. Show Full Article

Plus One Second Supplementary: Allotment for 5729 more candidates