പ്ലസ് വൺ: 85 ശതമാനത്തിലധികം പേർ പ്രവേശനം നേടി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് വൺ ഒന്നാം അലോട്ട്മെൻറ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ 85 ശതമാനത്തിലധികം പേർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം നേടി. പ്രവേശന നടപടികൾ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് പൂർത്തിയായെങ്കിലും സ്കൂളുകൾ വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ ചേർക്കുന്നത് പൂർണമാകാത്തതിനാൽ അന്തിമ കണക്ക് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻറ് ആഗസ്റ്റ് 15ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 16, 17 തീയതികളിൽ പ്രവേശനം നടത്തും. മൂന്നാം അലോട്ട്മെൻറ് 22ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഒഴിവുള്ള സംവരണ സീറ്റുകൾ മൂന്നാം അലോട്ട്മെൻറിൽ ഓപൺ മെറിറ്റിൽ ലയിപ്പിക്കും. Show Full Article

Plus One: More than 85 percent got admission