പ്ലസ്​ വൺ പ്രവേശനം: അപേക്ഷ തീയതി ഇന്നത്തേക്ക്​ കൂടി നീട്ടി ഹൈകോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊ​ച്ചി: പ്ല​സ് വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഹൈ​കോ​ട​തി ഒ​രു ദി​വ​സം കൂ​ടി നീ​ട്ടി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്നി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി​യ​ത്. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ദി​വ​സം ജൂ​ലൈ 18ന്​ ​തീ​രാ​നി​രി​ക്കെ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ 21 വ​രെ നീ​ട്ടി ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ, ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വൈ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി​യ​ത്. പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം വ​രാ​ൻ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദി​വ​സം വൈ​കി​യാ​ലും സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സി​ല​ബ​സി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി അ​ന​ന്ത​മാ​യി നീ​ട്ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി) അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

plus one allotement, date to apply extended to this day