cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. 10ാം ത​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രേ​സ്​ മാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് അ​തേ നേ​ട്ട​ത്തി​ന്​ പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ബോ​ണ​സ്​ പോ​യ​ന്‍റ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ​പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ്​ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ​എ​ൻ.​സി.​സി/ സ്കൗ​ട്ട്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗൈ​ഡ്​ രാ​ജ്യ​പു​ര​സ്കാ​രം, രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി പു​ര​സ്​​കാ​രം നേ​ടി​യ​വ​ർ/ സ്​​റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ഡ​റ്റ്​/ ലി​റ്റി​ൽ കൈ​റ്റ്​​സ്​ എ ​ഗ്രേ​ഡ്​ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ ഈ ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്രേ​സ്​ മാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ബോ​ണ​സ്​ പോ​യ​ന്‍റ്​ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ണ​സ്​ പോ​യ​ന്‍റി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​യാ​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ 10 ആ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ജൂ​ൺ ര​ണ്ടു​ മു​ത​ൽ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ഗേ​റ്റ്​​വേ ആ​യ www.admission.dge.kerala.gov.inലെ ‘Click for Higher Secondary Admission’ ​എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ്ര​​വേ​ശ​ന പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്താം. ജൂ​ൺ ഒ​മ്പ​താ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. 13ന്​ ​ട്ര​യ​ൽ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റും 19ന്​ ​ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റും ന​ട​ത്തും. ജൂ​​ലൈ ഒ​ന്നി​ന്​ മൂ​ന്ന്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​ട​ങ്ങി​യ മു​ഖ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വേ​ശ​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന്​ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ക്ലാ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങും. ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ് അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ് ​​​ ജൂ​ലൈ 10 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ലു വ​രെ ന​ട​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ നാ​ലി​ന്​ പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും.

സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ജൂ​ൺ ഏ​ഴു​ മു​ത​ൽ 15 വ​രെ ന​ട​ത്താം. ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ജൂ​ൺ 19ന്​ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട ​മു​ഖ്യ​ഘ​ട്ട അ​വ​സാ​ന അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​നാ​യി​രി​ക്കും. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി ഘ​ട്ട പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നു​ മു​ത​ൽ നാ​ലു​ വ​രെ ന​ട​ത്താം. ജൂ​ലൈ ആ​റി​ന്​ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ അ​പേ​ക്ഷ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണം. 15 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ​േഡ​റ്റ എ​ൻ​ട്രി ന​ട​ത്ത​ണം. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ജൂ​ൺ 26ന്​ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ന്ന്​ ത​ന്നെ പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. സ​പ്ലി​മെൻറ​റി ഘ​ട്ടം ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​ന്​ തു​ട​ങ്ങും. റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ജൂ​ലൈ നാ​ലി​ന്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന്​ പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി ഏ​ഴി​ന്​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ജൂ​ൺ 26ന്​ ​പ്ര​​വേ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി ജൂ​ലൈ നാ​ലി​ന്​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ ​ക്വോ​ട്ട പ്ര​വേ​ശ​നം ജൂ​ൺ 26ന്​ ​തു​ട​ങ്ങി ജൂ​ലൈ നാ​ലി​ന്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി, അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡ് ക്വോ​ട്ട​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മെ​റി​റ്റ്​ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​ട​പ​ടി എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ത​ത്​ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണം ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്വോ​ട്ട റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തും പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തും. അ​ത​ത്​ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ മ​തി​യാ​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​ദി​ഷ്ട തീ​യ​തി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പൊ​തു​മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്താ​ൻ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യ​ണം. അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം മെ​റി​റ്റും 12 ശ​ത​മാ​നം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി സം​വ​ര​ണ​വും എ​ട്ട്​ ശ​ത​മാ​നം പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ സം​വ​ര​ണ​വും പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഈ ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മെ​റി​റ്റ്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​​വേ​ശ​നം സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മാ​ണ്. റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക ഗ്രേ​ഡ്​ പോ​യ​ന്‍റ്​ സ​ഹി​തം സ്കൂ​ൾ നോ​ട്ടീ​സ്​ ബോ​ർ​ഡി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ണം. അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റാ​ണ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ക്വോ​ട്ട​യി​ലു​ള്ള​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

Show Full Article

News Summary -

Plus One Admission: Bonus points waived for the same achievement for those who obtained grace marks