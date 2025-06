പ്ലസ്​ വൺ പ്രവേശനം: എസ്​.ഇ.ബി.സി വിഭാഗത്തിലെ 78% സീറ്റുകളും നികത്തി

cancel തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ള്ള എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 78 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളും നി​ക​ത്തി. ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ള്ള ഈ​ഴ​വ, മു​സ്​​ലിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 98.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റാ​യി. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കേ​വ​ലം ഒ​ന്ന​ര ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ൾ 55,933 ആ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 43,336 സീ​റ്റു​ക​ളും ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ നി​ക​ത്തി. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 12,597 സീ​റ്റു​ക​ൾ. എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ള്ള ഈ​ഴ​വ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്​ ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്​ 15,210 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ14,942 സീ​റ്റു​ക​ളി​​ലേ​ക്കും (98.23 ശ​ത​മാ​നം) അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഈ​ഴ​വ സീ​റ്റു​ക​ളും ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ നി​ക​ത്തി. മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ചു​രു​ക്കം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. 13,914 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ മു​സ്​​ലിം സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 13,693 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും (98.41 ശ​ത​മാ​നം) അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ മു​സ്​​ലിം സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ളും ഒ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ നി​ക​ത്തി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ 55ഉം ​ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ 52ഉം ​കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ 40ഉം ​ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ 39ഉം ​എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ 15ഉം ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​ വീ​ത​വും കൊ​ല്ല​ത്ത്​ എ​ട്ടും പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ആ​റും സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 221 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ മു​സ്​​ലിം സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള​ത്. കു​ടും​ബി, കു​ശ​വ, ധീ​വ​ര, പി​ന്നാ​ക്ക ക്രി​സ്ത്യ​ൻ, ലാ​റ്റി​ൻ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. ജ​ന​റ​ൽ മെ​റി​റ്റി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 1,57,137 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 1,57,110ഉം (99.98 ​ശ​ത​മാ​നം) ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ നി​ക​ത്തി. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 27 സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 27,094ഉം ​എ​സ്.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 14,098ഉം ​സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​യി​ലേ​ക്ക് മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ​ ആ​ദ്യം എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ പ​ര​സ്പ​രം മാ​റി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​വ​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ.​ഇ.​സി, ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള 10,694 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നു​ ശേ​ഷ​വും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മെ​റി​റ്റാ​ക്കി മാ​റ്റി​യും അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തും. Show Full Article

Plus One Admission: 78% of the seats in the SEBC category have been filled