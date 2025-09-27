Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:58 AM IST

    കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയില്‍ പിഎച്ച്.ഡി; ഒക്ടോബര്‍ 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയില്‍ പിഎച്ച്.ഡി; ഒക്ടോബര്‍ 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    കാ​സ​ര്‍കോ​ട്: കേ​ര​ള കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പി​എ​ച്ച്.​ഡി. പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. www.cukerala.ac.in സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 16 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ജ​ന​റ​ല്‍, ഒ.​ബി.​സി, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 1000 രൂ​പ​യും എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി, പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 500 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ്. മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം/ നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം/75 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദം/ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ എം.​ഫി​ല്‍/ വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന യോ​ഗ്യ​ത.

    സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കും. ജെ.​ആ​ര്‍.​എ​ഫ്/ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ന​മാ​യ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ള്‍/ നെ​റ്റ്/​ഗേ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും യോ​ഗ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 230 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ക.

    Girl in a jacket

