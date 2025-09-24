Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 4:13 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 4:13 PM IST

    ഐ​സ​ർ ഭോ​പാ​ലി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി

    ISER Bhopal
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് (ഐ​സ​ർ) ഭോ​പാ​ൽ 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. നാ​ചു​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​യ​ൻ​സ​സ്, ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് സ്ട്രീ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​നാ​വ​സ​രം.

    നാ​ചു​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് സ്ട്രീ​മി​ൽ ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, എ​ർ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യ​ൺ​​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, ഫി​സി​ക്സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​യ​ൻ​സ​സ് സ്ട്രീ​മി​ൽ കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് സ്ട്രീ​മി​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സ​യ​ൻ​സ​സ്, ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി​യും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.Iiserb.ac.in/admissionൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13.

