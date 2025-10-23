Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightപിഎച്ച്.ഡി: അപേക്ഷ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:14 AM IST

    പിഎച്ച്.ഡി: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പിഎച്ച്.ഡി: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ബയോടെക്നോളജി (ബ്രിക്) ജനുവരിയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ബയോടെക്നോളജിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പിഎച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

    ലൈഫ്/ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍/ എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റല്‍/ വെറ്ററിനറി/ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍/ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് അല്ലെങ്കില്‍ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളില്‍ യു.ജി.സി 10 പോയിന്‍റ് സ്കെയിലില്‍ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കുറഞ്ഞത് 75 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ നാലു വര്‍ഷ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദവുമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

    ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: നവംബര്‍ 14. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: https://rgcb.res.in/phdadmission-JAN2026/

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PhdApplications invitedEducation News
    News Summary - PhD: Applications invited
    Similar News
    Next Story
    X