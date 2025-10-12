Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    12 Oct 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 7:13 AM IST

    കേ​ന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്.ഡി പ്രവേശനം

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    കേ​ന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്.ഡി പ്രവേശനം
    കാ​സ​ർ​കോ​ട് പെ​രി​യ​യി​ലെ കേ​​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ​ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 2025-26 വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 1000 രൂ​പ, എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 500 രൂ​പ.

    വ​കു​പ്പു​ക​ളും ഒ​ഴി​വു​ക​ളും: ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് -11, ഇ​​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് -6, ബ​യോ കെ​മി​സ്ട്രി ആ​ൻ​ഡ് മോ​ളി​ക്യൂ​ല​ർ ബ​യോ​ള​ജി -18, സു​വോ​ള​ജി -5, ജ​നോ​മി​ക് സ​യ​ൻ​സ്-16, ഫി​സി​ക്സ്-17, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്-13, ഹി​ന്ദി-9, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്-9, പ്ലാ​ന്റ് സ​യ​ൻ​സ്-10, കെ​മി​സ്ട്രി-14, എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് -14, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്-4, ലിം​ഗ്വി​സ്റ്റി​ക്സ്-12, സോ​ഷ്യ​ൽ വ​ർ​ക്ക്-5, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ-4, ലോ (​നി​യ​മം)-2, മ​ല​യാ​ളം-3, പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മെ​ഡി​സി​ൻ-15, പ​ബ്ലി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പോ​ളി​സി സ്റ്റ​ഡീ​സ്-10, ജി​യോ​ള​ജി-6, യോ​ഗ സ്റ്റ​ഡീ​സ്-4, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്-7, കോ​േ​മ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ്-5, ടൂ​റി​സം സ്റ്റ​ഡീ​സ്-7, ക​ന്ന​ട-4 (ആ​കെ 230 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ), നി​ശ്ചി​ത ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ​ ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ, എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണ​മു​ണ്ട്.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 75 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക്/ ത​ത്തു​ല്യ ട്രേ​ഡി​ൽ കു​റ​യാ​തെ നാ​ലു വ​ർ​ഷം ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ എം.​ഫി​ൽ ബി​രു​ദം. എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി, ഒ.​ബി.​സി, എ​ൻ.​സി.​എ​ൽ, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ള​വു​ണ്ട്.

    യു.​ജി.​സി/ യു.​ജി.​സി-​സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ നെ​റ്റ് ജെ. ​ആ​ർ.​എ​ഫ് / ഗേ​റ്റ് / സീ​ഡ്/ ത​ത്തു​ല്യ ദേ​ശീ​യ​ത​ല പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. വി​ശ​ദ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും https://www.cukerala.ac.in ൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    Girl in a jacket

