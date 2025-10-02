Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 2 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Oct 2025 10:54 AM IST

    കാസർകോഡ് സെൻട്രൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി പ്രവേശനം; 230 ഒഴിവുകൾ

    അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 16
    കാസർകോഡ് സെൻട്രൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി പ്രവേശനം; 230 ഒഴിവുകൾ
    കാസർകോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിൽ 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തെ പി.എച്ച്.ഡി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 230 ഒഴിവുകൾ. ഒക്ടോബർ 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    യോ​ഗ്യത

    മൂ​ന്നു​വ​ർഷ ബി​രു​ദ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർക്കോ​ടെ ര​ണ്ടു​വ​ർഷ​ത്തെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം/ നാ​ലു​വ​ർഷ ബി​രു​ദ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർക്കോ​ടെ ഒ​രു വ​ർഷ​ത്തെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം/75 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർക്കോ​ടെ നാ​ലു​വ​ർഷ ബി​രു​ദം/ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർക്കോ​ടെ എം.​ഫി​ൽ/ വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ യോ​ഗ്യ​ത എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും വേണം.

    അപേക്ഷ ഫീസ്

    ജ​ന​റ​ൽ, ഒ.​ബി.​സി, ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾക്ക് 1000 രൂ​പ​യും എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി, പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾക്ക് 500 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ്.വിശദമായ വിജ്ഞാപനവും, അപേക്ഷ പ്രോസ്പെക്ടസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സെെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

