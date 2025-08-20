Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഫാർമസി, ആർക്കിടെക്​ചർ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:22 AM IST

    ഫാർമസി, ആർക്കിടെക്​ചർ ഓപ്​ഷൻ സമർപ്പണം 22 വരെ

    ഫാർമസി, ആർക്കിടെക്​ചർ ഓപ്​ഷൻ സമർപ്പണം 22 വരെ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ/​സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഫാ​ര്‍മ​സി കോ​ഴ്സി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്മെ​ന്‍റി​നും ആ​ര്‍ക്കി​ടെ​ക്ച​ര്‍ കോ​ഴ്സി​ലേ​ക്കു​ള്ള മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്മെ​ന്റി​നും ആ​ഗ​സ്റ്റ്‌ 22ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചു​വ​രെ പു​തു​താ​യി ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. 23ന്​ ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റും 25ന്​ ​അ​ന്തി​മ അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ www.cee.kerala.gov.in

    26 മു​ത​ൽ 30 വൈ​കി​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി വ​രെ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് മെ​മ്മോ​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ തു​ക പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​ട​ച്ച് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത് ബാ​ക്കി ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്, ഡി​പ്പോ​സി​റ്റ് (ബാ​ധ​ക​മെ​ങ്കി​ൽ), മ​റ്റ് ഫീ​സു​ക​ൾ കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സ് ഘ​ട​ന (ഫാ​ർ​മ​സി): സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫാ​ർ​മ​സി കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 17,370 രൂ​പ. സ്വാ​ശ്ര​യ ഫാ​ർ​മ​സി കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 1,14,268 രൂ​പ, സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഫീ​സ് 43,848 രൂ​പ. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ൻ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​യും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​യും അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ബി.​ടെ​ക്​​ സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി; ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം 22 വ​രെ​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്​ അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റി​ന്​ ശേ​ഷം ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 22ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ച്​ വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ www.cee.kerala.gov.in വ​ഴി പു​തു​താ​യി ഓ​പ്​​ഷ​നു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    23ന്​ ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റും 25ന്​ ​അ​ന്തി​മ അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. 26 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്: 2000 രൂ​പ.​ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പു​തു​താ​യി ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും മു​ൻ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ട് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ത്ത​വ​രും ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷാ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഫ​ലം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ 22 വൈ​കി​ട്ട് 3 മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​വ​രു​ടെ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല.

