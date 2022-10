പി.ജി മെഡിക്കൽ: പുതിയ കോഴ്സിലേക്ക് ഓപ്ഷൻ നൽകാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: 2022 വർഷത്തെ പി.ജി മെഡിക്കൽ കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് പുതുതായി യൂനിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷൻ ലഭിച്ച MD Respiratory Medicine കോഴ്സിലേക്ക് (Al Azhar Medical College & Super Speciality Hospital, Thodupuzha) ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. നീറ്റ് പി.ജി 2022 യോഗ്യത നേടിയ, പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് www.cee.kerala.in ലൂടെ 26 രാവിലെ 10വരെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. വിശദവിവരം www.cee.kerala.gov.in ൽ. Show Full Article

News Summary -

PG Medical-Option can be given to new course