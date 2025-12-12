Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightപി.ജി മെഡിക്കൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 7:48 AM IST

    പി.ജി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം

    text_fields
    bookmark_border
    പി.ജി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റീ​ജ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​ർ (ആ​ർ.​സി.​സി), സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പി.​ജി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ 2025 സ്റ്റേ​റ്റ് ക്വാ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഓ​പ്ഷ​ൻ ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം കാ​ൻ​ഡി​ഡേ​റ്റ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി​സം​ബ​ർ 17 വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന​കം മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.cee.kerala.gov.in, 0471 2332120, 2338487.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:admissionMalayalam NewsEducation NewsPG Medical Course
    News Summary - PG Medical Admission
    Similar News
    Next Story
    X