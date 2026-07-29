ഐ.എം.യു മുംബൈ പോർട്ട് കാമ്പസിൽ മറൈൻ എൻജിനീയറിങ് പി.ജി ഡിേപ്ലാമ

ഐ.എം.യു മുംബൈ പോർട്ട് കാമ്പസിൽ മറൈൻ എൻജിനീയറിങ് പി.ജി ഡിേപ്ലാമtext_fields
ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം സർവകലാശാലയുടെ മുംബൈ പോർട്ട് കാമ്പസിൽ ആഗസ്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരുവർഷ ഫുൾടൈം റസിഡൻഷ്യൽ മറൈൻ എൻജിനീയറിങ് പോസ്റ്റ്ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിേപ്ലാമ (പി.ജി.ഡി.എം.ഇ/ ജി.എം.ഇ) പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനിൽ ജൂലൈ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ/ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ/ മറൈൻ എൻജിനീയറിങ് ബ്രാഞ്ചിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.ഇ/ ബി.ടെക്. പത്ത്/ പന്ത്രണ്ട്/ ബിരുദ പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് 50 ശതമാനം മാർക്കുണ്ടാവണം. ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.imu.edu.in, www.imumumbaiport.ac.in. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് +91-7021710074 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലും infomari@imu.ac.in എന്ന ഇ-മെയിലിലും ബന്ധപ്പെടാം.
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