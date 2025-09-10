Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:00 AM IST

    കോ​ഫി രു​ചി​ച്ച് ശ​മ്പ​ളം വാ​ങ്ങാം; കോ​ഫി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ പ​ഠി​ക്കാം

    അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30
    കോ​ഫി രു​ചി​ച്ച് ശ​മ്പ​ളം വാ​ങ്ങാം; കോ​ഫി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ പ​ഠി​ക്കാം
    കോ​ഫി വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ലി നേ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴ്സാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ കോ​ഫി ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​ഫി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ഡി​പ്ലോ​മ. ഇ​ത് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കോ​ഫി രു​ചി​ച്ച് ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന കോ​ഫി ടെ​യ്സ്റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നൈ​പു​ണ്യ​വും വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി കോ​ഫി ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് അ​ട​ക്കം കോ​ഫി വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും കോ​ഫി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ട്.

    2025-26 വ​ർ​ഷം ഈ ​കോ​ഴ്സി​നു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​റ​വും വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും www.//cofeeboard.gov.inൽ ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. കോ​ഴ്സ്: മൂ​ന്ന് സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ളാ​യു​ള്ള 12 മാ​സ​ത്തെ കോ​ഴ്സി​ൽ കോ​ഫി കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ൾ, പോ​സ്റ്റ് ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, കോ​ഫി​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന, റോ​സ്റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ബ്രീ​വി​ങ് ടെ​ക്നി​ക്സ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, ക്വാ​ളി​റ്റി അ​ഷു​റ​ൻ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് മു​ത​ലാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കും. തി​യ​റി​യും പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ സെ​ഷ​നു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​വും. ചി​ക്ക​മം​ഗ്ലൂ​ർ ‘സി.​സി.​ആ​ർ.​ഐ'​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ ട്രി​മെ​സ്റ്റ​റി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ബോ​ട്ട​ണി, സു​വോ​ള​ജി, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ബ​യോ സ​യ​ൻ​സ്, ഫു​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഫു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ്, എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ ബി.​എ​സ്‍സി ബി​രു​ദം. കോ​ഫി ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കും.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് റെ​​ക്കോ​ഡ്, പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ, സെ​ൻ​സ​റി ഇ​വാ​ല്വേ​ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ. അ​പേ​ക്ഷ​ഫീ​സ് 1500 രൂ​പ. നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഫോ​റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദേ​ഷാ​നു​സ​ര​ണം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​പേ​ക്ഷ, ഫീ​സ്, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന​കം ല​ഭി​ക്ക​ത്ത​ക്ക​വ​ണ്ണം ര​ജി​സ്ട്രേ​ർ​ഡ് ത​പാ​ലി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണം. വി​ലാ​സം: Divisional Head, Coffee Quality, Cofee Quality division, 3rd Floor, Cofee Board, No. 1. Dr. BR Ambedkerveedhi, Bengaluru 560001. ഇ ​മെ​യി​ൽ hdqcccoffeeboard@gmail.com

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖം ഒ​ക്ടോ​ബ​റിൽ ന​ട​ത്തും. ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് മൊ​ത്തം കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ്. പ​ട്ടി​ക​ വിഭാഗക്കാ​ർ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം ജാ​തി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫോ​ട്ടോ കോ​പ്പി ശ​രി പ​ക​ർ​പ്പ് ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണം.

