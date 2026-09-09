വുഡ് ആൻഡ് പാനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ടെക്നോളജിയിൽ പി.ജി ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം

വുഡ് ആൻഡ് പാനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ടെക്നോളജിയിൽ പി.ജി ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനംtext_fields
കേന്ദ്രസർക്കാറിന് കീഴിലെ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഐ.സി.എഫ്.ആർ.ഇ വുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈവർഷം നടത്തുന്ന ഏകവർഷ വുഡ് ആൻഡ് പാനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ടെക്നോളജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്ലൈവുഡ്/വുഡ് അധിഷ്ഠിത വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിലും മറ്റും മികച്ച തൊഴിലിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന കോഴ്സാണിത്. സീറ്റുകൾ -35.
യോഗ്യത: ബി.എസ്സി (കെമിസ്ട്രി/ ഫിസിക്സ്/ മാത്തമാറ്റിക്സ്/ ഫോറസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ), ബി.ഇ/ ബി.ടെക്. പ്രായപരിധി 1.11.2026ൽ 28 വയസ്സ്. എസ്.സി/ എസ്.ടി/ ഒ.ബി.സി/ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്.
സെലക്ഷൻ: യോഗ്യതാ പരീക്ഷക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ മെറിറ്റടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. എസ്.സി/ എസ്.ടി/ ഒ.ബി.സി/ പി.എച്ച് വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് സീറ്റുകളിൽ സംവരണം ലഭിക്കും.
അപേക്ഷ: നിർദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ തയാറാക്കിയ അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ രേഖകളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒക്ടോബർ 10നകം ലഭിക്കണം.
ഫീസ്: അപേക്ഷാ ഫീസ് 500 രൂപ. ഡയറക്ടർ, ഐ.ഡബ്ല്യു. എസ്.ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ മാറ്റാവുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായി അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഫീസ് നൽകാം. പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. കോഴ്സ് ഫീസ്: ഒരുലക്ഷം രൂപ. ഹോസ്റ്റൽ മെസ് ചാർജ് 13,000 രൂപ.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: https://iwst.icfre.gov.in.
വിലാസം: Director, ICFRE- Institute of Wood Science and Technology, IPIRTI Campus, PB No -223, P.O. Yeshwanthpur, Bengaluru-560022.
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