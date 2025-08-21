Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightപി.ജി ഡെന്റൽ: സ്‌ട്രേ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 12:12 PM IST

    പി.ജി ഡെന്റൽ: സ്‌ട്രേ വേക്കൻസി അലോട്ട്‌മെന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    യോ​ഗ്യ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 24ന്​ ​രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    പി.ജി ഡെന്റൽ: സ്‌ട്രേ വേക്കൻസി അലോട്ട്‌മെന്റ്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ പി.​ജി ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ഴ്‌​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള നീ​റ്റ് എം.​ഡി.​എ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ഴ്‌​സി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും പു​തു​ക്കി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ പ്ര​കാ​രം നീ​റ്റ് എം.​ഡി.​എ​സ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​രു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    യോ​ഗ്യ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 24ന്​ ​രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ന് ശേ​ഷം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും പു​തു​താ​യി യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. പു​തു​താ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നേ​റ്റി​വി​റ്റി, ജ​ന​ന തീ​യ​തി എ​ന്നി​വ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി/​കാ​റ്റ​ഗ​റി/​ഫീ​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യം (ബാ​ധ​ക​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം) എ​ന്നി​വ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. വി​ശ​ദ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ന് www.cee.kerala.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    പി.ജി ഹോമിയോ രജിസ്‌ട്രേഷൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2025ലെ ​പി.​ജി ഹോ​മി​യോ ഡി​ഗ്രി കോ​ഴ്‌​സി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ www.cee.kerala.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വി​ശ​ദ വി​ജ്ഞാ​പ​നം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ.

    പി.ജി നഴ്‌സിങ്: അപാകത പരിഹരിക്കാം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ ന​ഴ്‌​സി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം 28ന്​ ​രാ​ത്രി 11.59​ വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്: www.cee.kerala.gov.in.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AllotmentPG Dental AdmissionEducation News
    News Summary - PG Dental Stray Vacancy Allotment
    Similar News
    Next Story
    X