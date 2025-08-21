പി.ജി ഡെന്റൽ: സ്ട്രേ വേക്കൻസി അലോട്ട്മെന്റ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തെ പി.ജി ഡെന്റൽ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള നീറ്റ് എം.ഡി.എസ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ യോഗ്യത മാനദണ്ഡത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ഡെന്റൽ കോഴ്സിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കോളജുകളിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം നീറ്റ് എം.ഡി.എസ് യോഗ്യത നേടിയവരുമായ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 24ന് രാത്രി 11.59 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റിന് ശേഷം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പുതുതായി യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർഥികളെ പരിഗണിക്കുക. പുതുതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ നേറ്റിവിറ്റി, ജനന തീയതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കമ്യൂണിറ്റി/കാറ്റഗറി/ഫീസ് ആനുകൂല്യം (ബാധകമായവർക്ക് മാത്രം) എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. വിശദ വിജ്ഞാപനത്തിന് www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
പി.ജി ഹോമിയോ രജിസ്ട്രേഷൻ
തിരുവനന്തപുരം: 2025ലെ പി.ജി ഹോമിയോ ഡിഗ്രി കോഴ്സിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി. പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിശദ വിജ്ഞാപനം വെബ്സൈറ്റിൽ.
പി.ജി നഴ്സിങ്: അപാകത പരിഹരിക്കാം
തിരുവനന്തപുരം: 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ നഴ്സിങ് കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പ്രവേശന പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ന്യൂനതകൾ തിരുത്തുന്നതിനുമുള്ള അവസരം 28ന് രാത്രി 11.59 വരെ ലഭ്യമായിരിക്കും. പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റ്: www.cee.kerala.gov.in.
