Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightശ്രീ​ചി​ത്ര​യി​ൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 8:08 AM IST

    ശ്രീ​ചി​ത്ര​യി​ൽ പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ, പി​എ​ച്ച്.​ഡി, പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം, ​പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ് www.sctimst.ac.inൽ
    ശ്രീ​ചി​ത്ര​യി​ൽ പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ, പി​എ​ച്ച്.​ഡി, പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ
    cancel

    ​ശ്രീ​ചി​ത്തി​ര തി​രു​നാ​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ​​​പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ് എ​ന്നി​വ www.sclimst.ac.inൽ ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. കേ​ന്ദ്ര ശാ​സ്ത്ര-​സാ​​ങ്കേ​തി​ക വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ ദേ​ശീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണി​ത്. ചി​ല കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ സം​ക്ഷി​പ്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചു​വ​ടെ.

    പോ​സ്റ്റ് ബേ​സി​ക് ഡി​​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ കാ​ർ​ഡി​യോ തൊ​റാ​സി​ക് ന​ഴ്സി​ങ്, ന്യൂ​റോ സ​യ​ൻ​സ് ന​ഴ്സി​ങ്: കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​രു വ​ർ​ഷം, സീ​റ്റു​ക​ൾ 11 വീ​തം. സ്റ്റൈ​പ​ൻ​ഡ് പ്ര​തി​മാ​സം 11440 രൂ​പ.

    പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ടെ​ക്നോ​ള​ജി: സീ​റ്റ് മൂ​ന്ന്, ന്യൂ​റോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി-4, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് 2, ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പെ​ർ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ 2, ​ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി 3, ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ ടെ​ക്നോ​ള​ജി 3, ഡി​​പ്ലോ​മ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​മേ​ജി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി 3, കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി 2 വ​ർ​ഷം.

    അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​ൻ ഫി​സി​യോ തെ​റ​പ്പി ഇ​ൻ ന്യൂ​റോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് 2, ഫി​സി​യോ തെ​റ​പ്പി ഇ​ൻ കാ​ർ​ഡി​യോ വാ​സ്കു​ല​ർ സ​യ​ൻ​സ​സ് 2, കോ​ഴ്സ് കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​രു വ​ർ​ഷം വീ​തം.

    സ്റ്റൈ​പ​ൻ​ഡ്: പി.​ഡി ഡി​പ്ലോ​മ-​ഡി​പ്ലോ​മ ​കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം 8580 രൂ​പ വീ​ത​വും ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം10,490 രൂ​പ വീ​ത​വും ല​ഭി​ക്കും. അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 6000 രൂ​പ വീ​ത​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക.

    പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാം (ഫ​ു​ൾ​ടൈം ആ​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ട്ട് ടൈം)

    പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​​ഴ്സു​ക​ൾ

    പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് (ഡി.​എം/​എം.​സി.​എ​ച്ച്/​ഡി.​ബി.​എ​ൻ ശേ​ഷം)

    പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ഫീ​സ്, സം​വ​ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സി​ലു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PG diplomasree chitra institute for medical sciencesEducaton newsParamedical Course
    News Summary - Paramedical PG Diploma, PhD, and Post Doctoral Programs at Srichittra
    Similar News
    Next Story
    X