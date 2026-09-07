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    പാലാ ബ്രില്ല്യന്റിൽ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ 13 ന്

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    പാലാ: 10–ാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ല​സ്​ വ​ൺ, പ്ല​സ്​​ടു പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ /എ​ൻജി​നീ​യ​റിങ് എൻ​ട്ര​ൻ​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13 ന് സ്​​ക്രീ​നിങ് ടെ​സ്റ്റ് നടത്തും. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ന്റ​േ​ഗ്ര​റ്റ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടെ​സ്റ്റ് ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ബംഗളൂരു, ദുബൈ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലുമാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും പ്ര​സ്​​തു​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഐ.​ഐ.​ടി, എ​യിം​സ്​ ഇ​ന്റ​േ​ഗ്ര​റ്റ​ഡ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ ആ​ദ്യ റാ​ങ്കി​ന് അഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം റാ​ങ്കി​ന് നാല് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, മൂ​ന്നാം റാ​ങ്കി​ന് മൂന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, നാ​ലും അ​ഞ്ചും റാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് രണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും /​ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​ഠി​ക്കു​വാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ന​ൽ​കു​ന്നു. പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്ക് ​നേ​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബ്രി​ല്ല്യ​ന്റ് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് മൈ​ത്രി സ്​​കീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കും.

    5, 6, 7, 8, 9 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബ്രി​ല്ല്യ​ന്റ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ​േപ്രാ​ഗ്രാ​മി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള സ്​​ക്രീ​നിങ് ടെ​സ്റ്റ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13 ന് ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ബംഗളൂരു, ദു​ബൈ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ​വെച്ച് ​ന​ട​ത്തും. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും പ്ര​സ്​​തു​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്​േ​ട്ര​ഷ​നും www.brilliantpala.org. ഫോ​ൺ: 0482 2206100, 206800.

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