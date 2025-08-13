Begin typing your search above and press return to search.
    എൻട്രൻസ്​ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുടെ എൻജി. പ്രവേശനത്തിലും സംവരണം പാലിക്കണമെന്ന്​ ഉത്തരവ്

    അ​ർ​ഹ​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം
    symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ത സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ്​ യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത സം​വ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഇ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റും എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ലാം സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം.

    ചി​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ത സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത സം​വ​ര​ണം പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ്​ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ​പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ്​ സം​വ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ത സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ​യും ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​നു​മ​തി ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കാ​റു​ള്ള​ത്. സ്ഥി​രം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന സ്വാ​ശ്ര​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളി. പ​ക​രം 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ല​സ്​ ടു/ ​ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ​ നി​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

