    പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലർക്കിന്‍റെ പണിയെടുക്കണമെന്ന ഉത്തരവ്: വെട്ടിലായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, പ്രതിഷേധവുമായി സി.പി.എം സംഘടനയും

    പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലർക്കിന്‍റെ പണിയെടുക്കണമെന്ന ഉത്തരവ്: വെട്ടിലായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, പ്രതിഷേധവുമായി സി.പി.എം സംഘടനയും
    തിരുവനന്തപുരം: ഹയർസെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ക്ലർക്കിന്‍റെ പണിയും ചെയ്യണമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഉത്തരവിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം.

    ഇതിന്​ പുറമെ ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപകർ ദിവസം രണ്ട്​ മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന വസ്തുതുതാവിരുദ്ധ പരാമർശവും അടങ്ങിയ ഉത്തരവ്​ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും വെട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ലൈബ്രേറിയന്‍റെ പണി ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപകർ ചെയ്യണമെന്നതടക്കമുള്ള വിചിത്ര നിർദേശമുള്ള ഉത്തരവിന്​ പിന്നിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ടെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു.

    അധ്യാപക സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം അപഹസിക്കുന്നതിന്​ തുല്യമാണ്​ ഉത്തരവെന്നും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഉത്തരവ്​ പിൻവലിക്കണമെന്നും വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഉത്തരവ് തള്ളി സി.പി.എം അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ.എസ്​.ടി.എയും രംഗത്ത് വന്നു​.

    അധ്യാപകരെ അപഹസിക്കുന്ന വിധമുള്ള ഉത്തരവിലെ പരാമർശങ്ങൾ അപലപനീയമാണെന്നും പിൻവലിക്കണമെന്നും കെ.എസ്​.ടി.എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ.എ. ഷാഫി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടത് സർക്കാറിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് വിരുദ്ധമായ സമീപനമാണിത്. ഉദ്യോഗസ്​ഥർ ബോധപൂർവം അസ്വസ്​ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയാറാക്കിയ പരാമർശങ്ങൾ വസ്​തുതക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും കെ.എസ്​.ടി.എ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    അധ്യാപകരെയും പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരവ്​ പിൻവലിക്കണമെന്ന്​ എ.എച്ച്​.എസ്​.ടി.എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ ആർ. അരുൺകുമാറും ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്​. മനോജും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധ്യാപകരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സർക്കാറിന്‍റെ നയം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു.

    TAGS:higher secondaryeducation departmentKerala
    News Summary - Order to make the clerk's job a principal: Education Department on the defensive
