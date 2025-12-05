Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:24 AM IST

    നീറ്റ് ഫലം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം

    നീറ്റ് ഫലം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ (ബി.​എ.​എം.​എ​സ്‌), ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി (ബി.​എ​ച്ച്‌.​എം.​എ​സ്‌), സി​ദ്ധ (ബി.​എ​സ്‌.​എം.​എ​സ്‌), യു​നാ​നി (ബി.​യു.​എം.​എ​സ്‌) കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ലെ വി​ജ്ഞാ​പ​ന പ്ര​കാ​രം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും, എ​ൻ.​ടി.​എ ന​ട​ത്തി​യ നീ​റ്റ് (യു. ​ജി)-2025 പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നി​ശ്ചി​ത യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഫ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ച്‌ രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ www.cee.kerala.gov.inൽ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    പു​തു​താ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഫോ​ട്ടോ, ഒ​പ്പ്, നേ​റ്റി​വി​റ്റി, പ​ത്താം ക്ലാ​സ്‌ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, നാ​ഷ​ണാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ ഉ​ള്ള​പ​ക്ഷം അ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് ഒ​​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

