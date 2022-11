cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: 2022 വർഷത്തെ ഡി.എൻ.ബി (പോസ്റ്റ് എം.ബി.ബി.എസ്, ഡി.എൻ.ബി പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ) കോഴ്സിലേക്കുള്ള മോപ് അപ് അലോട്ട്മെന്‍റിനായി ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം 24.11.2022 മുതൽ 26.11.2022 രാവിലെ 10 വരെ പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2022 വർഷത്തെ ഡി.എൻ.ബി പോസ്റ്റ് എം.ബി.ബി.എസ് ഡി.എൻ ബി പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്കുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് മേൽ തീയതികൾക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ സമർപ്പിക്കാം. 26.11.2022 രാവിലെ 10 വരെ ലഭിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 26.11.2022ന് താൽക്കാലിക മോപ് അപ് അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷ കമീഷണറുടെ സൈറ്റിലെ വിജ്ഞാപനം കാണുക.

Show Full Article

News Summary -

Online option registration facility for mop up allotment has been made available