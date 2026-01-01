വിദേശ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ് നിർബന്ധം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 1 Jan 2026 7:44 AM IST
Updated Ondate_range 1 Jan 2026 7:44 AM IST
വിദേശ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ് നിർബന്ധംtext_fields
bookmark_border
News Summary - One-year internship in India mandatory for foreign medical students
Listen to this Article
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഒരു വർഷത്തെ നിർബന്ധിത ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ (എൻ.എം.സി) വ്യക്തമാക്കി.
2021 നവംബർ 18ന് മുമ്പ് വിദേശത്ത് ‘ബാച്ചിലർ ഓഫ് മെഡിസിൻ’ കോഴ്സുകളിൽ ചേർന്നവർക്കും നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. വിദേശത്തുനിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്റേൺഷിപ് സഹായിക്കുമെന്ന് എൻ.എം.സി കരുതുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story