Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightആർ.സി.സിയിൽ ഓങ്കോളജി...
    Edu News
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:25 AM IST

    ആർ.സി.സിയിൽ ഓങ്കോളജി നഴ്സിങ് പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    • ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ നാ​ളെ അ​ഞ്ചു മ​ണി വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    • അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രി​ന്റൗ​ട്ട് ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന​കം ആ​ർ.​സി.​സി​ക്ക് ല​ഭി​ക്ക​ണം
    Representation Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ റീ​ജ​ന​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​ർ (ആ​ർ.​സി.​സി) 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​സ്റ്റ് ബേ​സി​ക് ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15 വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. 12 മാ​സ​മാ​ണ് കോ​ഴ്സ് കാ​ലാ​വ​ധി. കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ് 25,000 രൂ​പ. കോ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് 1000 രൂ​പ. ആ​കെ 20 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. (ജ​ന​റ​ൽ മെ​റി​റ്റ് 11, എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി 2, എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി 2, സ​ർ​വി​സ് ക്വോ​ട്ട (ആ​ർ.​സി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 2/മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വ​കു​പ്പി​ലെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് 2, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് 1). കോ​ഴ്സ് കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 15,000 രൂ​പ സ്റ്റൈ​പ​ൻ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും.

    വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. വാ​ർ​ഷി​ക ബോ​ർ​ഡി​ങ് ചാ​ർ​ജ് 12,000 രൂ​പ​യാ​ണ്. പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ന​ഴ്സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മി​ഡ് വൈ​ഫ​റി ഡി​പ്ലോ​മ. ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ്ല​സ് ടു/ ​ത​ത്തു​ല്യ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കേ​ര​ള ന​ഴ്സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മി​ഡ് വൈ​ഫ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 35 വ​യ​സ്സ്. എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും സ​ർ​വി​സ് ക്വോ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും ഇ​ള​വു​ണ്ട്. യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.rcctvm.gov.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 500 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 250 രൂ​പ മ​തി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ആ​ർ.​സി.​സി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന് എ​സ്.​ബി.​ഐ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ശാ​ഖ​യി​ൽ മാ​റ്റാ​വു​ന്ന ഡി.​ഡി​യാ​യി ഫീ​സ് ന​ൽ​കാം.

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രി​ന്റൗ​ട്ട് ഒ​പ്പോ​ടു​കൂ​ടി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഡ്/​സ്പീ​ഡ് പോ​സ്റ്റി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് The Director, Regional Cancer Centre. Medical college campus, Thiruvananthapuram-695011 എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്ക​ണം. ക​വ​റി​ന് പു​റ​ത്ത് ‘Application for PBDON 2025’ എ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumRegional Cancer CentreNursing courseEducation News
    News Summary - Oncology Nursing Post Basic Diploma Course at RCC
    Similar News
    Next Story
    X