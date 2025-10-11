Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Oct 2025 9:30 AM IST
    11 Oct 2025 9:30 AM IST

    നിയമ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് നുവാല്‍സ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    നിയമ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് നുവാല്‍സ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    കൊ​ച്ചി: നാ​ഷ​ന​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് അ​ഡ്വാ​ന്‍സ്ഡ് ലീ​ഗ​ല്‍ സ്റ്റ​ഡീ​സ് (നു​വാ​ല്‍സ്) പി​എ​ച്ച്.​ഡി, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ല്‍എ​ല്‍.​എം, പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ പ്രോ​​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ നി​യ​മ​ത്തി​ല്‍ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വു​ക. സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും.

    പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം. യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് നേ​ടി​യ​വ​ര്‍ പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തേ​ണ്ട​തി​ല്ല. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 29നു​മു​മ്പ് നു​വാ​ല്‍സി​ല്‍ ല​ഭി​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ള്‍ക്കാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ല്‍എ​ല്‍.​എം പ്രോ​ഗ്രാം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31 ആ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​പേ​ക്ഷാ​ഫോ​മു​ക​ള്‍ക്കും www.nuals.ac.in ഫോൺ: 9446899006, 9446899035 (pgdiploma@nuals.ac.in) ‍

