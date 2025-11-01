Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightനാഷനൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 9:42 AM IST

    നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്
    cancel
    Listen to this Article

    ​ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ- നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ന്യൂ​ട്രി​ഷ്യ​ൻ 2026 ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 18 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ന്യൂ​ട്രീ​ഷ്യ​ൻ പി.​ജി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്സ് (പി.​ജി.​സി.​സി.​എ​ൻ) പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫോ​മും പ്ര​വേ​ശ​ന​വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും www.nin.res.in ൽ​നി​ന്നും ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

    യോ​ഗ്യ​ത: എം.​എ​സ്‍സി ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ​സ് (ബ​യോ കെ​മി​സ്ട്രി/ ഫി​സി​യോ​ള​ജി/ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രി​ഷ്യ​ൻ/ ഡ​യ​റ്റി​റ്റി​ക്സ്/ ബ​യോ​ള​ജി/ സു​വോ​ള​ജി/ ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ബി​രു​ദം (എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്/​ബി.​ഡി.​എ​സ്/​ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്/​ബി.​പി.​ടി/​ബി.​യു.​എം.​എ​സ് മു​ത​ലാ​യ​വ)

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്- 1000 രൂ​പ. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ്യ​ൻ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ന് മാ​റ്റാ​വു​ന്ന ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഡ്രാ​ഫ്റ്റാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം ഫീ​സ് ന​ൽ​കാം. നി​ർ​ദ​ഷ്ട ഫോ​റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഫോ​​ട്ടോ​കോ​പ്പി/ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം The Head of Department, Extension & Training, ICMR -National Instituite of Nutritian, Jamai-Osmania P.O, Hyderabad- 500 007, Telangana എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ത​പാ​ലി​ൽ/​ കൊ​റി​യ​റി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 12ന​കം ല​ഭി​ക്ക​ണം.

    കോ​ഴ്സ് ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 50,000 രൂ​പ​യാ​ണ്. 20 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ഹോ​സ്റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 040 -27197247 (രാ​വി​ലെ 9.30-5 വ​രെ). ഇ-​മെ​യി​ൽ petninhyd@yahoo.com. ഇ​മെ​യി​ലി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsnational instituteEducation NewsLatest News
    News Summary - Nutrition Certificate Course at National Institute
    Similar News
    Next Story
    X