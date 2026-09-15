എൻ.ടി.എക്ക് ഇനി പുതിയ വിലാസം; ഓഫിസ് മിന്റോ റോഡിലേക്ക്, സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കും

എൻ.ടി.എക്ക് ഇനി പുതിയ വിലാസം; ഓഫിസ് മിന്റോ റോഡിലേക്ക്, സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) ആസ്ഥാനത്തിന് സ്ഥാനചലനം. പ്രധാന പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൻ.ടി.എ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലെ ഒഖ്ലയിൽ നിന്ന് മിന്റോ റോഡിലേക്ക് മാറ്റി. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകളും മറ്റ് നിർണായക വിവരങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് മാറ്റം.
ഡൽഹിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അഞ്ചാം നിലയിലാണ് പുതിയ എൻ.ടി.എ ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുക. നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി, അഞ്ചാം ഫ്ലോർ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ബിൽഡിങ്, മിന്റോ റോഡ്, ന്യൂഡൽഹി 110002 എന്നതാണ് പുതിയ വിലാസം.
പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എൻ.ടി.എയോട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ മാറ്റം. ആഗസ്റ്റിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം.
പുതിയ ഓഫീസിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സി.ഐ.എസ്.എഫിനെ വിന്യസിക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. ഓഫിസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കും.
നീറ്റ് യു.ജി, ജെ.ഇ.ഇ മെയിൻ, യു.ജി.സി നെറ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തെ പ്രധാന പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ചോർച്ച ഒഴിവാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ ഡാറ്റാ സുരക്ഷയും രഹസ്യാത്മകതയും ഉറപ്പാക്കും.
സൈബർ ഭീഷണികൾ തടയുന്നതിനായി ‘എയർ ഗ്യാപ്ഡ്’ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളും എൻ.ടി.എ ഉപയോഗിക്കും. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വഴി അതീവ രഹസ്യമായ പരീക്ഷാ വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള അനധികൃത ഓൺലൈൻ പ്രവേശന സാധ്യത കുറക്കാനാകും. ചോദ്യപേപ്പർ തയാറാക്കൽ, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്, ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ആസ്ഥാന മാറ്റത്തിന് പുറമേ, എൻ.ടി.എയുടെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റ് നടത്താനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റാ സുരക്ഷ, പരീക്ഷാ രഹസ്യാത്മകത, നടപടി ക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓഡിറ്റ്.
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