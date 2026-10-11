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    പരീക്ഷയ്ക്ക് വൈകിയെത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ തടയരുത്; എൻ.ടി.എ പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് രാജ്യസഭയിൽ

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    പരീക്ഷയ്ക്ക് വൈകിയെത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ തടയരുത്; എൻ.ടി.എ പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് രാജ്യസഭയിൽ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള റാ​ലി​ക​ൾ, പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ. പ​രീ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​താ​നും മി​നി​റ്റു​ക​ൾ വൈ​കി​യെ​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി മു​കു​ൾ വാ​സ്നി​ക്കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ‘നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ (എ​ൻ.​ടി.​എ) പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ചെ​യ​ർ​മാ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നീ​റ്റ് ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും എ​ൻ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ളും രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നും അ​ന്ന​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​നി​ന്റെ രാ​ജി​യി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. പ​രീ​ക്ഷ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​റാ​ലി​ക​ളോ ജാ​ഥ​ക​ളോ വ​ലി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളോ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​വും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ഗ​മ​മാ​യി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി പ​ബ്ലി​ക് എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു.

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    News Summary - Do Not Bar Latecoming Candidates: NTA Reform Report Tabled in Rajya Sabha
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