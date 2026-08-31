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    Edu News
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 7:34 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 7:34 PM IST

    വിദേശത്ത് മെഡിക്കൽ പഠിച്ചവർക്ക് ആശ്വാസം: നാട്ടിൽ ഇന്‍റേൺഷിപ്പിന് ഫീസ് ഈടാക്കരുത്, സ്​റ്റൈപ്പന്‍റിന്​ അർഹരെന്ന്​​ ഹൈകോടതി

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    വിദേശത്ത് മെഡിക്കൽ പഠിച്ചവർക്ക് ആശ്വാസം: നാട്ടിൽ ഇന്‍റേൺഷിപ്പിന് ഫീസ് ഈടാക്കരുത്, സ്​റ്റൈപ്പന്‍റിന്​ അർഹരെന്ന്​​ ഹൈകോടതി
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊച്ചി: വിദേശത്ത് മെഡിക്കൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നാട്ടിലെത്തി ഇന്‍റേൺഷിപ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്​ രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്കെന്ന പോലെ സ്​റ്റൈപ്പന്‍റിന്​ അർഹതയുണ്ടെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ഇവരിൽനിന്ന്​ ഇന്‍റേൺഷിപ്പിനായി ഫീസ്​ ഈടാക്കാനാവി​ല്ലെന്നും ജസ്​റ്റിസ്​ ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ്​ വ്യക്​തമാക്കി.

    റഷ്യയിലെ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ശേഷം തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്‍റേൺഷിപ് ചെയ്​തെങ്കിലും ഫീസ്​ നൽകാത്തതിന്‍റെ പേരിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ നൽകുന്നില്ലെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുവനന്തപുരം കീഴാറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി എസ്. മുരുകൻ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ ഉത്തരവ്​.

    ഇന്‍റേൺഷിപ് കാലയളവിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്​ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്​ സമീപിച്ചപ്പോൾ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്​ ഫീസ്​​ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹരജി. നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമീഷന്‍റെ 2022 മേയ് 19ലെ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഇന്‍റേൺഷിപ്പിന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    വിദേശത്തുനിന്ന്​ ബിരുദം നേടിയവർക്കും (എഫ്.എം.ജി) നിർബന്ധിത റോട്ടറി മെഡിക്കൽ ഇന്‍റേൺഷിപ് (സി.ആർ.എം.ഐ) കാലയളവിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നൽകാൻ സർക്കാറിന്​ ബാധ്യതയുണ്ട്​. അതിനാൽ, ഹരജിക്കാരനിൽനിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കാതെ ഇന്‍റേൺഷിപ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉടൻ നൽകണമെന്നും നിയമപരമായ അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം സ്​റ്റൈപ്പന്‍റിനത്തിൽ കുടിശ്ശികയായ തുക മുഴുവൻ അധികൃതർ നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

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    TAGS:MBBShigh courtmedical graduatesforeign medical graduates
    News Summary - No fee for Foreign Medical Graduates internship, stipend must, says High Court
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