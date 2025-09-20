Begin typing your search above and press return to search.
    എം.സി.സി നീറ്റ് യു.ജി രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റിൽ മാറ്റമില്ല; പ്രവേശനം 25നകം

    അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ലെ​റ്റ​ർ www.mcc.nic.in ൽ​
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, ബി.​ഡി.​എ​സ്, ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ത​ട​ക്കം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​രാ​വി​ലെ 11.40ന് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ എം.​സി.​സി -നീ​റ്റ് യു.​ജി ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മാ​യി. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ലെ​റ്റ​ർ www.mcc.nic.in ൽ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​കാ​രം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന​കം ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ച് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം ​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ൾ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വേ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 24ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​നു​മു​മ്പ് അ​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്റ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​പ്ഗ്രേ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സീ​റ്റ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​വി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി അ​ലോ​ട്ട് ചെ​യ്ത് കി​ട്ടി​യ സീ​റ്റ് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ​പോ​ലും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും.

    ഇ​നി ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​പ്ഗ്രേ​ഡ് ചെ​യ്ത് കി​ട്ടി​യ സീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ് വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ലും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ല​ഭി​ച്ച സീ​റ്റ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജി​ൽ നേ​രി​ട്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ലെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ​പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29ന് ​തു​ട​ങ്ങി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. എ​ട്ടി​ന് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​ണ്ടാ​വും. ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ 17വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ഫീ​സ് പേ​യ്മെ​ന്റ്, ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22നും 26​നും മ​ധ്യേ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. 29ന് ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. 30 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

