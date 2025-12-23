Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    23 Dec 2025 7:18 AM IST
    23 Dec 2025 7:18 AM IST

    ഇന്ത്യൻ കാമ്പസുകളിൽ വിദേശ സർവകലാശാല കാമ്പസുകൾ അനുവദിക്കണം; നി​തി ആ​യോ​ഗ് ശി​പാ​ർ​ശ

    ഇന്ത്യൻ കാമ്പസുകളിൽ വിദേശ സർവകലാശാല കാമ്പസുകൾ അനുവദിക്കണം; നി​തി ആ​യോ​ഗ് ശി​പാ​ർ​ശ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​തി ആ​യോ​ഗ് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. 2047-ഓ​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഹ​ബ് ആ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​യെ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് 2030ഓ​ടെ ഒ​രു ല​ക്ഷം വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും 2040ഓ​ടെ 10 ല​ക്ഷം വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട​ണ​മെ​ന്നും നി​തി ആ​യോ​ഗ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത ന​യ​രേ​ഖ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി ഇ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള 22 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളാ​ണ് നി​തി ആ​യോ​ഗ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ദ്രാ​സ് ​ഐ.​ഐ.​ടി, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ന​യ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​റ്റു പ്ര​ധാ​ന ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ

    • ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക.
    • കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളെ ഓ​രോ​ന്നി​നെ​യും ഒ​രു വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​തി​ഥേ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​ക്കി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക.
    • രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തേ​ക്കും പു​റ​ത്തേ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​സ്യൂ​ത​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്കി​ന് വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക.
    • അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്റ്റൈ​പ​ൻ​ഡ്, ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ, ​ഗ​വേ​ഷ​ണ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്, താ​മ​സം, യാ​ത്ര​ബ​ത്ത, ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ‘വി​​ശ്വ​ബ​ന്ധു സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്’ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.
    TAGS:niti aayogIndian campusesforeign university
