Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 6:14 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 6:14 PM IST

    കാലിക്കറ്റ് എൻ.ഐ.ടി പിഎച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    NIT Calicut
    കോഴിക്കോട്: നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് (എൻ.ഐ.ടി.) 2025 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും സെന്റുകളിലുമായി ആറ് സ്കീമുകളിലാണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്.

    സ്കീമുകൾ

    സ്കീം I: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫെലോഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ CSIR-UGC JRF/KSCSTE/INSPIRE പോലുള്ള മറ്റ് സർക്കാർ ഫെലോഷിപ്പുകളോടു കൂടിയ ഫുൾ-ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ.

    സ്കീം II: സെൽഫ്-സ്പോൺസേർഡ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഫുൾ-ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ.

    സ്കീം III: വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്പോൺസേർഡ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഫുൾ-ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ.

    സ്കീം IV: എൻ.ഐ.ടി.യിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്കും പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫുകൾക്കുമുള്ള ഇന്റേണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ.

    സ്കീം V: ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ (പാർട്ട്-ടൈം) രജിസ്ട്രേഷൻ.

    സ്കീം VI: ബിരുദാനന്തര ബിരുദമില്ലാത്ത, വ്യവസായ/ഗവേഷണ/മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ (പാർട്ട്-ടൈം) ഡയറക്ട് പിഎച്ച്.ഡി. പ്രോഗ്രാം.

    അപേക്ഷാ ഫീസും അവസാന തീയതിയും

    ഓപൺ/EWS/OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 1,000 രൂപയും SC/ST/PwD വിഭാഗക്കാർക്ക് 500 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2025 ഒക്ടോബർ 27, രാവിലെ 10 മണി.

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും www.nitc.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം: പി.ജി. അഡ്മിഷൻസ്, എൻ.ഐ.ടി. കാലിക്കറ്റ് ഫോൺ: 0495-2286119/6118, 9188925202 ഇമെയിൽ: pgadmissions@nitc.ac.in

