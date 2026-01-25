Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 1:57 PM IST

    ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന് ഇനി പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്

    തിരുവനന്തപുരം: ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് സജ്ജമാക്കി. www.dhsekerala.gov.in ആയിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന്റെ പഴയ വെബ്സൈറ്റ്. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വളരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ വെബ്സൈറ്റ് സാങ്കേതികമായി കാലഹരണപ്പെട്ടുവെന്നും കൂടുതൽ ആധുനികമായ ഒരു സംവിധാനം ആവശ്യമാണെന്നും വകുപ്പിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ​ വെബ്സൈറ്റ് നിർമിച്ചത്.

    നാഷനൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ് സെന്ററിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിനായി പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് സജ്ജമാക്കിയത്. www.hseportal.kerala.gov.in എന്നാണ് പുതിയ വെബ്സൈറ്റിന്റെ വിലാസം.

    ഈ പുതിയ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

    സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ: ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ, എക്‌സാം, ഫിനാൻസ്, അക്കാദമിക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളും ഇനി ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ ലഭിക്കും.

    ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദം: വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്‌കൂളുകൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപന.

    സുരക്ഷ: എൻ.ഐ.സി യുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിൽ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും ഈ പുതിയ പോർട്ടൽ വഴിയായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക.

