Madhyamam
    24 Aug 2025 10:17 PM IST
    24 Aug 2025 10:17 PM IST

    സംഗീതവും ഗെയിം നിര്‍മാണവും ആനിമേഷനുമായി പുതിയ ഐ.സി.ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ

    സംഗീതവും ഗെയിം നിര്‍മാണവും ആനിമേഷനുമായി പുതിയ ഐ.സി.ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ്‌, ഫാ​ക്‌​ട്‌ ചെ​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍, വി​ഷ്വ​ല്‍ എ​ഫ​ക്ട്സ്, ഗെ​യി​മി​ങ്, കോ​മി​ക്സ് (എ.​വി.​ജി.​സി) സാ​ങ്ക​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ളം അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ എ.​വി.​ജി.​സി - എ​ക്സ്.​ആ​ര്‍ (എ​ക്സ്റ്റ​ന്റ​ഡ് റി​യാ​ലി​റ്റി) ന​യ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി കൈ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഐ.​സി.​ടി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് എ.​വി.​ജി.​സി ഉ​ള്ള​ട​ക്കം പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മു​ഴു​വ​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്‌.

    മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലെ ‘പാ​ട്ടു​പെ​ട്ടി’ എ​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത സ്വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ട്ട് ട്ര​യ​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ്‌ എ​റ​ര്‍ രീ​തി​യി​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​കും. നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ൽ ‘പി​യാ​നോ വാ​യി​ക്കാം’, ‘ഉ​ത്സ​വ​മേ​ളം’ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്താം. ‘ക​ളി​പ്പെ​ട്ടി’​യി​ൽ എ​ജു​ടെ​യി​ന്‍മെ​ന്റ് രീ​തി​യി​ല്‍ ഗെ​യിം ക​ളി​ക്കും പോ​ലെ​യാ​ണ്‌ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മ്നി​ടെ​ക്സ്, ജി​കോം​പ്രി​സ്, മ്യൂ​സ്കോ​ര്‍, ഒ​ഡാ​സി​റ്റി എ​ന്നീ സ്വ​ത​ന്ത്ര സോ​ഫ്‍റ്റ്‍വെ​യ​റു​ക​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ കൈ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘താ​ളം’ സോ​ഫ്റ്റ്‍വെ​യ​റും ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍ സി​നി​മ​ക്ക് പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സം​ഗീ​തം ന​ല്‍കി ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഓ​ഡി​യോ വ​ർ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യ എ​ല്‍.​എം.​എം.​എ​സ് സോ​ഫ്‍റ്റ്‍വെ​യ​റി​ലൂ​ടെ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​ന​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. അ​പ്പ​ര്‍ പ്രൈ​മ​റി ത​ല​ത്തി​ല്‍ ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ഐ.​സി.​ടി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍. ആ​റാം ക്ലാ​സി​ല്‍ ‘വ​ര​ക്കാം ച​ലി​പ്പി​ക്കാ’​മി​ലൂ​ടെ ‘പെ​ന്‍സി​ല്‍ 2ഡി’ ​എ​ന്ന സോ​ഫ്‍റ്റ്‍വെ​യ​റി​ലൂ​ടെ പ​ന്തി​ന്റെ​യും കാ​റി​ന്റെ​യും ച​ല​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍ പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ ‘ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ജീ​വ​ന്‍ പ​ക​രാം’ എ​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഓ​പ​ണ്‍ ടൂ​ണ്‍സ് സോ​ഫ്റ്റ്‍വെ​യ​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്റ്റോ​റി ബോ​ര്‍ഡ് ത​യാ​റാ​ക്ക​ല്‍, ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, കീ​ഫ്രെ​യിം, ട്വീ​നി​ങ്, ആ​നി​മേ​ഷ​ന്‍ നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കോ​ഡി​ങ്ങി​ന്റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യാ​ണ് നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി​യും കോ​മി​ക്സ്-​ഗെ​യിം നി​ര്‍മാ​ണ​വു​മെ​ല്ലാം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വ​രെ ലോ​ജി​ക്ക​ൽ ഗെ​യി​മി​ങ് ക​ളി​ച്ച് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ്ങി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യും. ഒ​മ്പ​ത്, പ​ത്ത് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ല്‍ പൈ​ത്ത​ണ്‍ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ് ഭാ​ഷ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക ശേ​ഷി​ക​ള്‍ ആ​ര്‍ജി​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ല്‍ നൈ​പു​ണി വ​ള​ര്‍ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്‌ ഐ.​സി.​ടി പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക ര​ച​ന സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും കൈ​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ.​യു​മാ​യ കെ. ​അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ത​മി​ഴ്, ക​ന്ന​ഡ മീ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത്, പ​ത്ത് പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗ​വും ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കൈ​യി​ലെ​ത്തും.

    New ICT textbooks for music, game development and animation
