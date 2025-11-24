Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightപുതിയ ബി​ല്ല്​,...
    Edu News
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 7:14 AM IST

    പുതിയ ബി​ല്ല്​, യു.​ജി.​സി​യും എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​കും; പ​ക​രം ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മീ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പുതിയ ബി​ല്ല്​, യു.​ജി.​സി​യും എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​കും; പ​ക​രം ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മീ​ഷ​ൻ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ശീ​ത​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മീ​ഷ​ൻ ബി​ല്ല്​ നി​യ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഏ​ഴ്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യു.​ജി.​സി​യും സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ലും (എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ) ഇ​ല്ലാ​താ​കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഒ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ 2020ലെ ​ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ൽ (എ​ൻ.​ഇ.​പി) നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മീ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ല്.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം, അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ, ഫ​ണ്ടി​ങ്, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ നാ​ല്​ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നാ​ണ് ബി​ല്ലി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്​. നി​ല​വി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഏ​ക​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ക​മീ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ നാ​ല്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര കൗ​ൺ​സി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഇ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഇ.​പി നി​ർ​ദേ​ശം. നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ​യ​ർ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ഇ.​ആ​ർ.​സി), നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (എ​ൻ.​എ.​സി), ഹ​യ​ർ​ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗ്രാ​ന്‍റ്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ (എ​ച്ച്.​ഇ.​ജി.​സി), ജ​ന​റ​ൽ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​ഇ.​സി) എ​ന്നീ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    2018ൽ ​പൊ​തു​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ ബി​ല്ലി​ന്‍റെ ക​ര​ട്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ 2020ലെ ​എ​ൻ.​ഇ.​പി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ധ​ർ​മ്മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ഏ​കീ​കൃ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​നാ​യി നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ugcAICTEHigher Education CommissionIndia
    News Summary - New Bill Will Eliminate UGC and AICTE replace with Higher Education Commission
    Similar News
    Next Story
    X